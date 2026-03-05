به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با شبکه خبر با اشاره به حوادث اخیر و فضای سوگواری در کشور، تأکید کرد: ملت ایران در آزمون‌های سخت تاریخی همواره سربلند بیرون آمده و این بار نیز با همبستگی و حضور پرشور مردم در صحنه، این مرحله را پشت سر خواهد گذاشت.

صفارهرندی با اشاره به شخصیت سید علی خامنه‌ای گفت: گاهی هویت افراد در سایه جایگاه رسمی آن‌ها دیده می‌شود، در حالی که شخصیت ایشان فراتر از مسئولیت سیاسی‌شان بود و حتی دشمنان نیز به این جایگاه واقف بودند.

وی با بیان اینکه پیش از هر اقدام فیزیکی علیه رهبران، معمولاً عملیات روانی و تخریب شخصیتی صورت می‌گیرد، افزود: در سال‌های اخیر حجم زیادی از شایعات، دروغ‌پردازی‌ها و اهانت‌ها علیه رهبر انقلاب منتشر شد که هدف آن آماده‌سازی افکار عمومی برای ضربه‌های بعدی بود. به گفته او، این روند بخشی از جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمنان محسوب می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تصور طراحان این عملیات‌ها این بود که با تخریب شخصیت، حمایت اجتماعی از رهبر انقلاب کاهش می‌یابد؛ اما حضور گسترده مردم در صحنه و واکنش‌های احساسی آنان نشان داد این محاسبات اشتباه بوده است.

صفارهرندی همچنین با اشاره به احساسات برخی از مردم در روزهای اخیر گفت: بخشی از جامعه امروز با نوعی بازنگری و حتی استغفار نسبت به گذشته به میدان آمده‌اند؛ برخی به این دلیل که قدر این شخصیت را آن‌گونه که باید نشناختند و برخی دیگر به خاطر تأثیرپذیری از فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمنان.

وی در ادامه به بیان نمونه‌هایی از ساده‌زیستی و دقت رهبر انقلاب در استفاده از بیت‌المال پرداخت و گفت: حتی در موضوعات کوچک مانند استفاده از میوه درختانی که در محل‌های دولتی کاشته شده بود، تأکید می‌کردند اگر از آن استفاده‌ای صورت گرفته، باید ارزش آن محاسبه و به بیت‌المال پرداخت شود.

صفارهرندی با اشاره به نقش رهبری در پیشرفت‌های علمی و راهبردی کشور اظهار داشت: بسیاری از دستاوردهای علمی و فناوری ایران در دهه‌های اخیر نتیجه هدایت‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان رهبری بوده است.

وی همچنین با یادآوری دیدگاه برخی تحلیلگران خارجی گفت: حتی برخی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز در سال‌های گذشته اذعان کرده‌اند که در آینده، تاریخ پیشرفت‌های ایران را با نام رهبری فعلی پیوند خواهد زد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تأکید کرد: بنای انقلاب اسلامی توسط روح‌الله خمینی گذاشته شد و استمرار و پیشبرد آن در سال‌های بعد با هدایت رهبری کنونی ادامه یافت؛ مسیری که موجب تثبیت جایگاه ایران در عرصه‌های مختلف شده است.

صفارهرندی با اشاره به نحوه شناخته شدن شخصیت‌های بزرگ در گذر زمان گفت: بسیاری از بزرگان در دوران حیات خود آن‌گونه که باید شناخته نمی‌شوند و ارزش واقعی آنان با فاصله گرفتن از زمان حیاتشان آشکار می‌شود.

وزیر اسبق فرهگ و ارشاد اسلامی برای توضیح این موضوع به نمونه‌هایی از تاریخ ایران اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که امروز درباره شخصیت‌هایی مانند خواجه نصیرالدین طوسی یا سعدی شیرازی با احترام و شگفتی سخن گفته می‌شود، در زمان حیات آنان چنین درکی در جامعه وجود نداشت.

وی با بیان اینکه شخصیت سید علی خامنه‌ای نیز از جمله چهره‌هایی است که ابعاد مختلف آن به‌تدریج برای جامعه روشن می‌شود، افزود: بسیاری از افراد تنها بخشی از ویژگی‌های ایشان را در حوزه‌های مختلف می‌شناختند؛ برای مثال نظامیان زمانی که سخنان ایشان را درباره مسائل دفاعی می‌شنیدند، تصور می‌کردند با فردی روبه‌رو هستند که آموزش‌های تخصصی نظامی دیده است.

صفارهرندی با اشاره به برخی خاطرات از جلسات رهبری با فرماندهان نیروهای مسلح گفت: ایشان علاوه بر اشراف بر مسائل نظامی، همواره تلاش می‌کردند میان نیروهای مختلف از جمله سپاه و ارتش توازن و احترام متقابل برقرار باشد و بر رعایت آداب و سنت‌های حرفه‌ای نظامی تأکید داشتند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به تجربه‌ای از دیدار جمعی از هنرمندان با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: در یکی از جلسات که در دوران مسئولیت او در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، برخی از هنرمندان با دیدگاه‌های متفاوت حضور داشتند. پس از شنیدن سخنان رهبر انقلاب، فضای جلسه تغییر کرد و بسیاری از حاضران اذعان کردند که جامعه فرهنگی کمتر از ظرفیت فکری و فرهنگی ایشان بهره برده است.

وی همچنین به دیدارهای تخصصی رهبر انقلاب با دانشمندان و نخبگان اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با حضور دانشمندان حوزه‌های مختلف برگزار می‌شد، ایشان با دقت به مسائل مطرح‌شده گوش می‌دادند و ضمن دلگرمی دادن به نخبگان، راهکارها و جهت‌گیری‌های راهبردی ارائه می‌کردند.

صفارهرندی در این زمینه به نقل از حسن تهرانی‌مقدم، از فرماندهان برجسته حوزه موشکی ایران، گفت: او بارها تأکید کرده بود که رهبر انقلاب همواره پس از ارائه هر دستاورد علمی یا دفاعی، ضمن تقدیر، افق‌های بلندتری را پیش روی پژوهشگران قرار می‌دادند و همین رویکرد سبب پیشرفت‌های بزرگ در حوزه‌های راهبردی شده است.

وی افزود: در یکی از دیدارها، گروهی از دانشمندان جوان پس از گفت‌وگو با رهبر انقلاب، از فضای امیدبخش جلسه چنان متأثر شده بودند که درخواست کردند اجازه داده شود همان‌جا بمانند؛ زیرا بیرون از آن فضا با موانع و مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند.

صفارهرندی با اشاره به تأثیرات منطقه‌ای و بین‌المللی شخصیت رهبر انقلاب گفت: در کشورهای مختلف از جمله پاکستان نیز ارادت قابل توجهی نسبت به ایشان وجود دارد و حتی گزارش‌هایی از برگزاری نماز میت غایبانه توسط گروه‌هایی از مسلمانان اهل سنت در این کشور منتشر شده است.

او همچنین به نگاه راهبردی رهبر انقلاب نسبت به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: از نگاه ایشان، پاکستان همواره عمق راهبردی ایران تلقی می‌شد و بر تقویت روابط و پرهیز از سوءبرداشت‌ها در روابط دو کشور تأکید داشتند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به واکنش سریع ساختارهای سیاسی کشور پس از تحولات اخیر اظهار داشت: بلافاصله پس از این حادثه، عملیات وعده صادق ۴ انجام شد و سازوکارهای قانونی کشور از جمله تشکیل شورای رهبری و ادامه اداره امور کشور فعال شد؛ موضوعی که به گفته او موجب شگفتی و سردرگمی دشمنان شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری نقش روح‌الله خمینی در بنیان‌گذاری انقلاب اسلامی گفت: پس از رحلت ایشان، هدایت الهی و تصمیم مجلس خبرگان رهبری موجب انتخاب رهبر جدید شد؛ انتخابی که در آن زمان برای برخی قابل تصور نبود اما در ادامه کارآمدی آن آشکار شد.

صفارهرندی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده رهبری در ایران گفت: بر اساس سنت‌های سیاسی و دینی نظام، خبرگان رهبری با توجه به وظیفه قانونی خود فردی را انتخاب خواهند کرد که بتواند مسیر انقلاب را ادامه دهد. تجربه نشان داده است که جایگاه رهبری به‌مرور به شخصیت فرد منتخب اعتبار و توان بیشتری می‌بخشد و مسیر هدایت کشور ادامه پیدا خواهد کرد.