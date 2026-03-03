آیت‌الله سید مصطفی موسوی اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و شهدای جنگ آمریکایی اسرائیلی به تبیین ویژگی‌های رهبری در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی پرداخت.

وی در ابتدای این گفت‌وگو با قرائت آیه «اِنّا لِلّه و اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ» و طلب علو درجات برای مقام معظم رهبری، امام راحل و همه شهدای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، از خداوند متعال پیروزی نهایی ملت ایران و تعجیل در فرج امام زمان (عج) را مسئلت کرد.

آیت‌الله موسوی اصفهانی با اشاره به پیش‌بینی‌های دقیق قانون اساسی برای شرایط رهبری اظهار داشت: خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از اندیشه والای فقها و مجتهدان است، در اصل ۱۰۹ صفات و شرایط لازم برای رهبری را به‌صورت شفاف تبیین کرده است. همان‌گونه که پس از ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، خبرگان رهبری با درایت کامل، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را که جامع تمام این شرایط بودند انتخاب کردند و الحمدلله ایشان حدود ۳۷ سال کشتی انقلاب را در سخت‌ترین طوفان‌های جهانی با سربلندی رهبری و روحیه استکبارستیزی و استقامت را در سراسر منطقه نهادینه کردند.

سه شرط اساسی رهبری از نگاه قانون اساسی

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه با استناد به اصل ۱۰۹ قانون اساسی، شرایط و صفات رهبری ویژگی هایی دارد، ادامه داد: صلاحیت علمی (اجتهاد) یکی از این صفات است؛ صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛ به این معنا که رهبر باید مجتهدی جامع‌الشرایط باشد که بتواند با استفاده از قرآن، سنت معصومین (ع)، اجماع و عقل، به استنباط احکام الهی بپردازد.

وی افزود: عدالت و تقوا یکی دیگر از صفات رهبری است، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی؛ به‌گونه‌ای که بتواند منابع و امکانات جامعه را با عدالت تقسیم کرده و با خداترسی و پرهیزکاری، هدایت جامعه را بر عهده گیرد.

آیت الله موسوی اصفهانی افزود: بینش سیاسی و قدرت مدیریت صفت سوم رهبر است، رهبر باید بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری داشته باشد.

تأکید ویژه بر «بینش سیاسی و شجاعت» در مقطع کنونی

وی در ادامه با تأکید ویژه بر شرط سوم اظهار داشت: دو شرط اول یعنی اجتهاد و عدالت، زیربنای رهبری دینی است و هیچ‌گاه نباید از آن غافل شد، اما شرط سوم یعنی بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، در شرایط کنونی که دشمنی‌ها علیه نظام اسلامی گسترش یافته، از حساسیت مضاعفی برخوردار است. ما در وجود مبارک امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (ره) این صفات را به‌طور کامل مشاهده کردیم؛ آن‌ها با شجاعت در مقابل مستکبرین ایستادند و با تدبیر، انقلاب را از پیچ‌های خطرناک عبور دادند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در صورت تعدد واجدین شرایط سه‌گانه، بر اساس قانون اساسی، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تری باشد، مقدم است. این نشان‌دهنده اهمیت فوق‌العاده «بینش» در کنار «فقه و عدالت» است.

آیت‌الله موسوی اصفهانی با اشاره به اهمیت ادامه مسیر امامین انقلاب اضافه کرد: تجربیات ارزشمندی که از سیره عملی امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای (ره) در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی به‌جامانده، یک سرمایه تمام‌نشدنی برای رهبر آینده و خبرگان محترم است. این تجربیات، علاوه بر صفات ذاتی که در قانون اساسی آمده، خمیرمایه بسیار مهمی برای پیشرفت مملکت و سربلندی ملت عزیز ایران خواهد بود.

استقامت در راه پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)

وی در پایان با استناد به آیه ۱۴۴ سوره آل‌عمران «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ...» یادآور شد: پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) تا پای جان در مقابل استکبار ایستادند. امامین انقلاب نیز همین راه را ادامه دادند و امروز وظیفه ما و امت اسلامی این است که با الگوگیری از آن بزرگواران، استقامت کنیم و بدانیم که خداوند با صابران است. نباید ترسید و نباید سست شد؛ چرا که به فرموده قرآن، شما برترید اگر مؤمن باشید.

آیت الله موسوی اصفهانی بیان کرد: خبرگان رهبری نیز با توکل به خدا و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های علمی و تجربی، به امید خدا بهترین و شایسته‌ترین فرد را برای هدایت کشور اسلامی انتخاب خواهند کرد.