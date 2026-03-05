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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰

تأمین و توزیع کالا در هرمزگان بدون وقفه ادامه دارد

تأمین و توزیع کالا در هرمزگان بدون وقفه ادامه دارد

بندرعباس- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: روند تأمین وتوزیع کالاهای اساسی و موردنیاز مردم به‌صورت منظم ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی از تداوم روند عادی تأمین و توزیع کالا در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: شرکت‌های پخش بدون هیچ‌گونه اختلالی در حال توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم هستند.

وی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر موجودی کالاهای اساسی افزود: در شرایط کنونی، افزایش بازرسی‌ها و نظارت بر بازار در دستور کار اداره‌کل صمت قرار گرفته تا از هرگونه کمبود یا اختلال در تأمین کالا جلوگیری شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به فعالیت مستمر تیم‌های نظارتی بیان کرد: بازرسان این اداره‌کل به‌صورت روزانه و شبانه‌روزی بازار استان را رصد می‌کنند و روند عرضه کالاها به‌طور مداوم پایش می‌شود.

قاسمی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، احتکار یا کم‌فروشی، موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6766227

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