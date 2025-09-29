به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی روز دوشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی گفت: ظرفیت فعال‌سازی بخش خصوصی در زمینه واردات نهاده‌های دامی یکی از حوزه‌های مهم برای تأمین پایدار نیاز استان است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف اقلام اساسی در استان به طور دقیق مشخص است، افزود: انبارهای کالاهای اساسی به صورت مرتب رصد و کنترل می‌شود تا از ایجاد هرگونه کمبود احتمالی در بازار جلوگیری شود.

روحی تصریح کرد: مدیریت دقیق ذخایر و نظارت مستمر بر روند تأمین و توزیع کالاها، مانع از بروز مشکلات ناگهانی در بازار خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه خاطرنشان کرد: تنظیم بازار تنها به معنای عرضه کالا نیست، بلکه از مرحله تولید تا توزیع، چه در بخش عمده‌فروشی و چه خرده‌فروشی، مسئولیت‌ها و وظایف مشخصی تعریف شده است که هر بخش باید آنها را به درستی انجام دهد.

روحی با بیان اینکه همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و بخش خصوصی لازمه پایداری بازار است، اظهار داشت: هدف اصلی کارگروه تنظیم بازار، ایجاد تعادل و آرامش در بازار و تأمین به موقع کالاهای اساسی برای شهروندان است.