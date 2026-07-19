آسیب به ۴۵۲ واحد تولیدی هرمزگان؛ ۴۰۲ لنج بر اثر حملات دشمن از بین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی، در جلسه ستاد بحران استان هرمزگان که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر نیرو و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به پیامدهای جنگ بر بخش تولید و تجارت استان، از کاهش ۴۸ درصدی تراکنش‌های اقتصادی خبر داد و خواستار اعمال حمایت‌های مقرراتی تا پایان شرایط جنگی شد.

وی اظهار کرد: واحدهای بزرگ صنعتی و فولادی استان که صادرات خود را از مسیر دریا انجام می‌دهند، به شدت تحت تأثیر شرایط اخیر قرار گرفته‌اند و در صورت اجرای حمایت‌های لازم، امکان حفظ تولید و اشتغال در استان فراهم خواهد شد.

قاسمی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل افت فروش و خسارت‌های ناشی از جنگ با مشکلات جدی مواجه هستند، تأکید کرد: لازم است این واحدها از حمایت‌هایی برخوردار شوند.

مدیرکل صمت هرمزگان افزود: تاکنون ۳۷۳ پرونده برای واحدهای آسیب‌دیده و متاثر از جنگ در استان هرمزگان بررسی شده است؛ در مجموع ۴۵۲ واحد در بخش‌های صنعت و کشاورزی در جنگ تأثیر پذیرفته‌اند.

وی همچنین با اشاره به خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های دریایی استان گفت: بزرگ‌ترین سایت دریایی در هرمزگان آسیب جدیدی دیده و حدود ۴۰۲ لنج باری و صیادی در جریان حملات از بین رفته‌اند که بسیاری از آنها نیز مشکلات بیمه‌ای دارند.

قاسمی تأکید کرد: برای حفظ پایداری تولید و اشتغال، به‌ویژه در شرایط ناشی از تهدیدهای منطقه‌ای و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل دریایی، مجموعه‌ای از پیشنهادهای حمایتی و مقرراتی تهیه و به دولت ارائه شده است که اجرای آنها نیازمند همراهی دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌های مرتبط است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: با وجود شرایط ویژه جنگی، تاکنون هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در هرمزگان ایجاد نشده و این موضوع با تدابیر اتخاذشده و همکاری دستگاه‌های اجرایی محقق شده است.

مدیرکل صمت هرمزگان همچنین خواستار تسریع در اجرای سازوکارهای مرتبط با تأمین کالاهای اساسی از ظرفیت‌های موجود، از جمله پالایشگاه‌های استان، شد و بر ضرورت حمایت دولت برای تسهیل این فرآیند تأکید کرد.