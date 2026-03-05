به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر میرزایی عصر پنجشنبه در گفت‌وگوی رسانه‌ای با تقدیر از مدیریت استاندار هرمزگان در شرایط کنونی، اظهار داشت: هم‌اینک شاهد تقسیم کار طبیعی بین مردم و مسئولین هستیم؛ مسئولان وظایف خود را انجام می‌دهند و مردم نیز با هوشیاری در صحنه حضور دارند که این رمز پیروزی است.

وی با استناد به حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) درباره نادانی دشمنان در تحلیل‌هایشان، خاطرنشان کرد: دشمن گمان می‌کرد همه انسجام و پویایی نظام به رهبری برمی‌گردد و اگر ایشان به شهادت برسند، جمهوری اسلامی فرو می‌پاشد، اما دیدند که با شهادت ناجوانمردانه رهبر عالیقدر جهان اسلام، نه تنها خللی در نظام ایجاد نشد، بلکه خون پاک ایشان سبب رشد و بیداری بیشتر ملت‌های مسلمان شد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه والای شهید آیت‌الله خامنه ای به عنوان مرجع تقلید، زعیم عالیقدر و رهبر جهان اسلام، افزود: ایشان در کنار همه نعمت‌های الهی، به نعمت شهادت نیز نائل آمدند و امروز روح ملکوتی‌شان ناظر بر حرکت ملت و دعاگوی رزمندگان اسلام است.

میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود به وظایف مردم به ویژه روزه‌داران در شرایط جنگی و ماه مبارک رمضان پرداخت و تصریح کرد: همان‌گونه که هر قشری در این نبرد سهمی دارد، موشک نیروهای مسلح موشک‌های نظامی است و موشک ما اهل قلم و رسانه، تبیین و جهاد روشنگری است.

وی با تمجید از هوشیاری مردم در روزهای اخیر، گفت: دشمن به دنبال ایجاد اغتشاش و خلأ امنیتی بود، اما مردم نه تنها خیابان‌ها و مساجد را خالی نکردند، بلکه در ۲۴ منطقه تهران و سراسر کشور با تجمع‌های پرشور، پایبندی خود را به نظام، انقلاب و ناموس خود نشان دادند.

این استاد حوزه با یادآوری فرمایش امام خمینی (ره) که «ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد»، تأکید کرد: در جنگ خسارت‌ها هست، همان‌گونه که در صدر اسلام حمزه سیدالشهدا و اصحاب پیامبر به شهادت رسیدند، اما ملت ما ملت پیروزی است زیرا جنگ را شروع نکرده و دفاع مشروع خود را ادامه می‌دهد.