به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی عصر پنجشنبه در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به پایش نوسانات بازار اظهار کرد: جلسات تنظیم بازار با حضور تمامی فعالان اقتصادی به صورت مستمر برگزار می‌شود تا کوچکترین تغییرات قیمتی و موجودی کالاها رصد و مدیریت شود.

وی با اشاره به کاهش جزئی مواد سلولزی و بهداشتی در بازار طی روزهای اخیر، علت آن را بروز برخی مشکلات برای تعدادی از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی جی اعلام کرد و افزود: به منظور پیشگیری از تبدیل این موضوع به یک چالش جدی،فوری نشست تخصصی با حضور مسئولان صمت و فعالان این حوزه برگزار خواهد شد تا ریشه‌های مسئله بررسی و روند تولید و عرضه به حالت عادی بازگردد.

تأکید بر ابلاغیه شورای امنیت کشور؛کالاها نباید متوقف شوند

معاون استاندار اصفهان با بازخوانی مصوبه شورای امنیت کشور، به صراحت اعلام کرد:هیچ استانی حق ندارد جلوی تردد کالا به سایر استان‌ها را بگیرد و اقدامات ناشیانه در جهت جلوگیری از جابجایی اقلام اساسی، خلاف قانون است و در صورت مشاهده هرگونه مورد جدی، طبق اعلام دستگاه قضایی و دیوان، برخورد قاطعی صورت خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پدافند غیرعامل در حوزه آرد و نان پرداخت و گفت: یکی از دستور کارهای مهم امروز، کسب آمادگی لازم برای تأمین نان مردم در شرایط فوق‌بحرانی (مانند قطع احتمالی گاز یا برق) بود که وظایف هر دستگاه برای مقابله با چنین شرایطی به دقت مشخص شده است.

خسروی با اشاره به فرارسیدن میلاد امام حسن مجتبی (ع) و سنت دیرینه "سفره کرم"، بیان داشت: فرمانداری‌ها و شرکت غله موظف شدند هماهنگی‌های لازم را با خیرین انجام دهند تا سهمیه آرد مورد نیاز نانوایی‌های منتخب برای پخت و توزیع نان رایگان به مردم تأمین شود.

نظارت بر شهرستان‌های گردشگرپذیر و بحران‌زده

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در پاسخ به وضعیت نظارت فرمانداری‌ها و تنظیم بازار تصریح کرد: در روزهای اخیر به دلیل حجم بالای حضور مسافران در شهرستان‌هایی نظیر خوانسار،گلپایگان و... شاهد کمبود موقتی اقلامی چون آرد، برنج و روغن بودیم که با رصد فرمانداران و اعلام به مرکز، بلافاصله محموله‌های مورد نیاز به این مناطق تزریق شد.

وی بر لزوم حضور برخط و فعال فرمانداران در حوزه تنظیم بازار، به‌ویژه در شهرستان‌هایی که با شرایط اضطراری روبرو هستند، تأکید کرد.

