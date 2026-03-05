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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

پیکر مطهر سه شهید سرافراز در شهرستان ابهر تشییع شد

پیکر مطهر سه شهید سرافراز در شهرستان ابهر تشییع شد

زنجان - پیکر مطهر سه شهید سرافراز حملات آمریکایی صهیونیستی روز پنجشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف شهرستان ابهر تشییع و تدفین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز(پنج شنبه) پیکرهای مطهر شهیدان مهدی یارقلی، علیرضا فیروزی و داود معروفخانی در مناطق مختلف شهرستان ابهر بر دستان مردم شهید پرور این دیار تشییع شد.

آیین تشییع و خاکسپاری شهید مهدی یارقلی در شهر هیدج و از پارک ملت این شهر تا گلزار مطهر شهدا برگزار و در جوار شهیدان تدفین شد.

پیکر مطهر شهید علیرضا فیروزی از مسجد جامع شهر ابهر به سمت گلزار مطهر شهدا تشییع و تدفین شد.

پیکر مطهر شهید داود معروفخانی نیز از امامزاده اسماعیل(ع) منطقه شناط به سمت گلزار مطهر شهدا تشییع و در همان مکان تدفین شد.

کد مطلب 6766259

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