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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

ارائه خدمات پایدار آب، برق و گاز ادامه دارد

ارائه خدمات پایدار آب، برق و گاز ادامه دارد

گرگان-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: تمامی کارکنان صنعت آب، برق و گاز استان همانند همکاران سراسر کشور در تلاشند تا ارائه خدمات در شرایط کنونی به صورت مستمر ادامه داشت باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیائی اظهارکرد:تمامی کارکنان صنعت آب، برق و گاز استان همانند همکاران سراسر کشور در تلاشند تا ارائه خدمات در شرایط و وضعیت کنونی به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

وی افزود: فعلا موردی که بر اثر حادثه دچار قطعی آب، برق و گاز شده باشد گزارش نشده است.

مهیائی داد: کارکنان واحدهای عملیاتی در این حوزه ها به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا جریان آب و برق و گاز در بخش های مختلف به ویژه بخش خانگی به صورت پیوسته برقرار باشد.

معاون عمرانی استاندار گلستان گفت: از هم استانی ها خواسته می شود در صورت مشاهده هر گونه قطعی در بخش برق با شماره ۱۲۱، قطعی آب با شماره ۱۲۲ و قطعی گاز با ۱۹۴ امداد گاز تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و رفع ایراد اقدام شود.

کد مطلب 6766315

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