تداوم خدمات بهداشتی در گیلان؛ مراکز جامع سلامت از شنبه فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سلیمانی از تداوم ارائه خدمات حوزه بهداشت به مردم استان و هموطنان جنگ‌زده خبر داد و اعلام کرد: تمامی مراکز خدمات جامع سلامت از روز شنبه فعالیت کامل خود را از سر می‌گیرند.

وی با اشاره به تعطیلات اخیر اظهار کرد: در این مدت هیچ‌گونه خللی در روند ارائه خدمات بهداشتی به مردم استان گیلان و هموطنان جنگ‌زده در مراکز بهداشتی ایجاد نشده است.

سلیمانی افزود: از روز شنبه ۱۶ اسفند، همه مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت در سراسر استان به صورت کامل باز بوده و ارائه خدمات به مردم همانند شرایط عادی ادامه خواهد داشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر تلاش کادر بهداشت و درمان بیان کرد: کارکنان حوزه سلامت همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند و هیچ شرایطی مانع از ادامه خدمات‌رسانی به شهروندان نمی‌شود.

سلیمانی همچنین خاطرنشان کرد: خدماتی از جمله مراقبت از مادران باردار، واکسیناسیون هاری، واکسیناسیون کودکان و سایر خدمات بهداشتی به صورت مستمر در مراکز بهداشتی استان گیلان در اختیار مردم قرار دارد.