در رایزنی بن فرحان با همتایان آلمانی و آمریکایی چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان با یوهان وادفول، همتای آلمانی خود در خصوص آخرین تحولات منطقه و پیامدهای امنیتی آن در سایه تداوم حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی در منطقه توسط ایران، رایزنی کرد.

دو طرف همچنین درخصوص روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن تبادل نظر کردند.

در بیانیه وزرات خارجه عربستان آمده است که وزیر خارجه آلمان، حملات ایران به پایگاه های آمریکایی در این کشور را محکوم و با ریاض اعلام همبستگی کرده است.

وادفول همچنین خواستار گسترش تلاش های بین المللی و منطقه ای برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه شده است.

در همین حال، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود در تماسی تلفنی تحولات منطقه را بررسی کردند.

دو طرف در این گفت وگو در مورد حملات ایران به پایگاه های آمریکایی در عربستان و منطقه و حفظ امنیت عربستان و شهروندان آن و افراد مقیم در این کشور تبادل نظر کردند.