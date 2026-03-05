۲ مجتمع خدماتی رفاهی در اصفهان دچار خسارت شد؛ انهدام ۴ پهپاد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جنگنده‌های آمریکا و رژیم صهیونسیتی امروز به مناطقی از شهر اصفهان و شهرستان‌های نجف‌آباد، خمینی‌شهر، آران و بیدگل، کاشان، فلاورجان و لنجان تجاوز کردند.

وی افزود: درتجاوز آمریکایی رژیم صهیونیستی به استان اصفهان، ۲ مجتمع خدماتی رفاهی در شهرهای اصفهان و کاشان دچار خسارت شد.

صالحی گفت: در حملات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به استان اصفهان شماری از شهروندان مجروح و مصدوم شدند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان از مردم خواست ضمن حفظ آرامش و خونسردی از تجمع در مکان‌های مورد تجاوز خودداری کنند.

وی تصریح کرد: با مجاهدت حافظان امنیت شماری از حملات آمریکایی صهیونی توسط پدافند اصفهان دفع و یک فروند پهپاد دیگر هم امروز در خمینی‌شهر منهدم شد، با انهدام این پهپاد شمار پهپادهای منهدم شده در استان اصفهان به چهار فروند رسید.

صالحی خاطرنشان کرد: مردم اصفهان امروز پیکرهای مطهر شهدای خود را در حالی تشییع کردند که هم‌زمان با مراسم تشییع شهدا جنگنده‌های تروریست‌های آمریکایی صهیونی یک مجتمع خدماتی رفاهی را در مسیر تشییع شهدا هدف قرار دادند و مردم اصفهان بدون توجه به حمله جنگنده‌های آمریکا و رژیم صهیونی با اقتدار و صلابت و بدون ترس و وحشت پیکرهای مطهر شهدا را تا گلستان شهدای اصفهان بدرقه کردند.