به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وانگ یی وزیر امورخارجه چین در پاسخ به تماس وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی گفت: بحران‌ها و اختلافات منطقه‌ای و بین‌المللی باید از روش های دیپلماتیک حل شوند.

وی با تاکید بر پایبندی همه طرف های درگیری به منشور سازمان ملل متحد، گفت: باوجود پیشرفت های حاصل شده در روند دیپلماتیک برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران، حمله اخیراین روند را مختل کرد.

وزیر امور خارجه چین با بیان اینکه استفاده از زور مشکلی را حل نمی کند، درباره تبعات خطرناک و پیچیده این ماجراجویی به رژیم صهیونیستی هشدار داد.

وانگ یی خواستار توقف جنگ و جلوگیری از تشدید تنش شد و تصریح کرد تداوم درگیری ممکن است به گسترش بحران و افزایش بی ثباتی منطقه ای منجر شود.

این مقام چینی، آمادگی کشورش برای ایفای نقش برای کاهش تنش و بازگرداندن ثبات به منطقه اعلام کرد.