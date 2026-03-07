به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، وحیدرضا زارعی روانپزشک و متخصص اعصاب و روان، تمرکز بر تنفس را نخستین گام مهم برای آرام‌سازی بدن دانست و گفت: تنفس عمیق و آهسته باعث کاهش ضربان قلب و فعال شدن سیستم عصبی پاراسمپاتیک می‌شود. استفاده از تمرینات تنفس هدایت‌شده نیز می‌تواند به تنظیم احساسات کمک کند.

این متخصص اعصاب و روان در ادامه تأکید کرد: پذیرش واقعیت و تمرکز بر آنچه قابل کنترل است از اصول اساسی مدیریت بحران‌های روانی به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: باید بپذیریم که در شرایط دشواری قرار داریم، اما احساسات ما موقتی هستند. تمرکز بر لحظه حال و اقدام در حد توان شخصی، احساس کنترل و آرامش را تقویت می‌کند.

زارعی همچنین بر نقش ارتباطات اجتماعی تأکید کرد و گفت: در شرایط بحرانی، ارتباط با خانواده و دوستان و صحبت درباره احساسات، می‌تواند عامل مهمی در کاهش استرس باشد. حتی کمک به دیگران در ایجاد حس هدفمندی و امید بسیار مؤثر است.

این روانپزشک از تغذیه مناسب، خواب کافی و فعالیت بدنی سبک به عنوان دیگر عوامل حیاتی در حفظ تعادل روانی و جسمی یاد و خاطرنشان کرد: افراد با تمرین مدیتیشن، ذهن‌آگاهی و تصویرسازی ذهنی مثبت، ذهن خود را از فشارهای بیرونی رها سازند.

زارعی همچنین هشدار داد: دریافت بیش از حد اخبار منفی می‌تواند سطح اضطراب را به شدت افزایش دهد بنابراین بهتر است افراد تنها در زمان‌های مشخص و از منابع معتبر اخبار را دنبال کنند و از بمباران اطلاعاتی پرهیز نمایند.

وی در پایان گفت: یافتن معنا و هدف در فعالیت‌های روزمره و در صورت نیاز، استفاده از کمک حرفه‌ای روانشناسان، از مهم‌ترین گام‌ها برای عبور سالم از شرایط بحرانی است.حفظ آرامش در بحران یک مهارت است که با تمرین و آگاهی قابل تقویت است؛ مهم این است که فرد خود را در مسیر سازگاری فعال نگه دارد.