حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر معرفی رهبر سوم انقلاب اسلامی اظهار داشت: ما حوزه علمیه داریم، حوزه علمیه پویا و حوزه علمیه ای که پرچمدار گفتمان امام عصر(ع) است.

خبرگان رهبری ، رهبر معظم را معرفی کند

وی با اشاره به انجام فرآیند اننتخاب رهبری معظم توسط مجلس خبرگان بیان کرد: با یاری خداوند متعال خبرگانی که از حوزه علمیه برخاسته اند و مردم به آنها رأی داده اند رهبری را انتخاب و معرفی خواهند کرد که گفتمان انقلاب اسلامی را با شتاب بیشتری بر همان نقشه و راه ادامه دهد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد یادآور شد: بنابراین همه با وحدت و انسجام منتظر هستیم که خبرگان رهبری ، رهبر معظم را به ما معرفی کند و ما هم چون آن‌ دو امام بزرگوار از آن رهبر عزیز که در این موقعیت حساس نیازمند حمایت ملت هست حمایت و پیروی خواهیم کرد.

ایران اسلامی با دستور امام شهیدش جنگ را به جنگ منطقه‌ای تبدیل کرد

حجت الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضربات سهمگین نیروهای نظامی مقتدر، گفت: ایران اسلامی با دستور امام شهیدش جنگ را به جنگ منطقه‌ای تبدیل کرد و تا هر زمانی که لازم باشد آن را ادامه خواهد داد.

وی افزود: در روزهای آینده خواهید دید و خواهید شنید که آسمان رژیم جعلی و آسمان پایگاه های امریکا بدون دفاع خواهد بود و دست قدرتمند ملت ایران، دستان این دو رژیم تبهکار را قطع خواهد کرد.

خاک کشورهای منطقه ، نمی تواند محلی برای پایگاه های آمریکایی باشد

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد تصریح کرد: خاک کشورهای منطقه ، نمی تواند محلی برای پایگاه های آمریکایی باشد که ملت و خاک و سرزمین ما را تهدید کنند.

وی یادآور شد: در روزهای گذشته دشمن ضربات مهلک، سهمگین و حیرت آوری را از نظامیان مقتدر ما دید. ضربات رعدآسا و سهمگین با موشک خیبر شکن که به فاصله یک کیلومتر شعاع انفجارش در حدی است که گوش ها را ناشنوا می کند. امروز نیروهای مسلح ما چنین ضرباتی را بر دشمن فرود می آورند، حضور هر سرباز آمریکایی در منطقه هدف تیر غیب امت اسلامی قرار خواهد گرفت.

نیروهای مسلح وظایف خود را به بهترین شکل انجام داده و انجام می دهند

حجت الاسلام شاهرخی ادامه داد: نیروهای مسلح ما ، سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، هوافضا در اشکال مختلف وظایف خود را به بهترین شکل انجام داده و انجام می دهند.