به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه‌ تشکل جماران در اعلام موضع پیرامون اتفاقات مهم ایران اسلامی منتشر شد. متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ضمن تسلیت به ساحت حضرت بقیه الله الاعظم و مردم شریف ایران بمناسبت شهادت امام عزیزمان و در شرایط خطیر، تاریخی و سرنوشت‌ساز کنونی انقلاب اسلامی و روزهای بعد از شهادت رهبر فرزانه، فرهمند و فرازمند انقلاب، امام شهیدمان حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای، که ملت بزرگ ایران در میانه‌ی آزمونی راهبردی و تاریخی برای استمرار حرکت مقتدرانه‌ی نظام مستحکم اسلامی و تحقق آرمان‌های رفیع و مترقی و متعالی انقلاب قرار گرفته است، تشکل جماران با تاکید بر مصلحت عالیه‌ی امت اسلام، ملت ایران و صیانت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی، نکات زیر را به عنوان راهبردهای اصلی در مسیر روشنگری، هم‌افزایی ملی و تثبیت اقتدار نظام اعلام می‌نماید:

بند نخست - تعجیل و تسریع مجلس خبرگان در انتخاب رهبر جدید انقلاب:

در شرایط خاص و جنگی کشور و هجوم وحشیانه آمریکای سفاک و رژیم فاسد صهیونی، انتظار عمومی ملت رشید ایران آن است که به قاعده" ان الامور مرهونه باوقاتها"، مجلس محترم خبرگان رهبری با درک عمیق و دقیق از ضرورت لحظه شناسی و با عمل انقلابی و تصمیم قاطع، نسبت به تعیین رهبر جدید انقلاب اسلامی در اسرع وقت و بدون فوت وقت اقدام نماید. تشکیل جلسات حضوری در وضعیت اضطرار، امری غیرلازم و قابل جایگزینی با سازوکارهای مصوب است؛ زیرا رهبر شهید انقلاب، پیش‌تر با تأکید مکرر بر انتخاب هرچه سریع‌تر رهبر آینده، این وظیفه‌ی تاریخی را بر عهده‌ی خبرگان گذاشته‌اند تا با تأخیر نیفتادن در امر جایگزینی رهبری، ستون خیمه‌ی انقلاب محفوظ و عمود استوار نظام پابرجا بماند.

تردیدی نیست که استمرار این وضعیت، موجب خلل در ثبات، افت در اقتدار معنوی نظام و آسیب در روحیه‌ی ملی می‌شود؛ از این رو، هرگونه تأخیر در تصمیم خبرگان، خلاف مسیر انقلابی و موجب نگرانی عمومی است. امید می‌رود اعضای محترم خبرگان با روحیه‌ی مجاهدانه، این مطالبه‌ی ملی را محقق ساخته و نظام را از تزلزل احتمالی مصون دارند.



بند دوم – حمایت قاطع و کامل از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران:

ملت مؤمن و نهادهای انقلابی، حمایت صددرصدی و بی‌قید و شرط خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش مقتدر کشور اعلام می‌دارند. هیچ اختلافی در میان ارکان نظام وجود نداشته و استراتژی جنگ منطقه‌ای کنونی، دقیقاً همان راهبرد مدون و مورد توصیه‌ و دستور صریح رهبر شهید انقلاب اسلامی است که بر پایه‌ی منطق مقاومت فعال و پیش‌دستی در برابر جبهه‌ی استکبار طراحی شده و تا اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه مبایست ادامه یابد.

تمامی اقدامات نظامی و دفاعی انجام‌شده، از پیش برنامه‌ریزی و تصویب گردیده و بدون هیچ‌گونه قصور یا خلل در حال اجراست. عملیات «وعده‌ی صادق چهار»، ادامه‌ی منطقی و توانمندتر از مراحل یک، دو و سه آن بوده و پیروزی‌های میدانی و انسجام فرماندهی، همگی گواه روشنی بر موفقیت سیستم دفاعی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران است.

هذیان‌گویی‌ها و یاوه‌سرایی‌های مقامات آمریکایی و شخص دونالد ترامپ، نشانه‌ی آشکار درماندگی دشمن و استیصال در برابر اقتدار ملت ایران است و همان‌گونه که در همه‌ی مراحل انقلاب و دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه، این ملت پیروز میدان بوده است، در این مواجهه‌ی تاریخی نیز، نصرت الهی در کنار ملت حق‌طلب و عدالتخواه ایران است.



بند سوم – نقش تاریخی ملت، تداوم راهپیمایی‌ها و صیانت از خیابان‌های انقلابی:

ملت بزرگ و بصیر ایران، به عنوان صاحبان حقیقی انقلاب، امروز بار دیگر در آزمونی تاریخی ظاهر شده‌اند. حضور باشکوه و مداوم مردم در اجتماعات عظیم و میادین و مساجد و محیط های عمومی، مظهر اقتدار مردمی و صیانت از تمامیت ارضی کشور است.

بر اساس آموزه‌های اصیل انقلاب اسلامی، خیابانها و محیط شهرها باید در دست نیروهای مؤمن، انقلابی و جبهه‌ی وفادار به آرمان‌های امام و شهدا باقی مانده و هیچ‌گونه تعلل یا عقب‌نشینی در این حوزه پذیرفته نیست.

لازم است راهپیمایی‌های وحدت‌آفرین و تجمعات سراسری مردمی در تمام شهرها و نقاط کشور تا تحقق کامل اهداف مقاومت فعال تداوم یابد؛ زیرا حضور گسترده‌ی اقشار توده‌ای، تضمین‌کننده‌ انسجام اجتماعی، حفظ اتحاد مقدس و جلوگیری از هرگونه توطئه‌ی تجزیه‌طلبانه و خدشه به تمامیت ایران عزیز است. در این مسیر، بر اقناع توده‌ها، جریان‌سازی فراگیر و استمرار حرکت مردمی آگاهانه و سازمان‌یافته تأکید می‌گردد تا با پیوند اتحاد و ایمان، دشمنان انقلاب در همه‌ی عرصه‌ها مأیوس و شکست‌خورده شوند.

در پایان ضمن تشکر از زحمات و تلاش مجاهدانه نیروهای انتظامی، امنیتی، بسیج، جوانان و گروه های مختلف مردمی، درخواست برخورد قاطعانه با هرگونه تحرکات داخلی مزدوران اسراییلی- آمریکایی را داریم‌ و از تلاش های مدیران دولت محترم بابت خدمت رسانی و پایداری وضعیت معیشت مردم تشکر نموده و تقاضای پیگیری مجدانه مسائل مردم و تداوم خدمت به مردم عزیز ایران را داریم .



تهران – ۱۶ اسفند ۱۴۰۴