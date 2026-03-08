به گزارش خبرگزاری مهر، نامه طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت به معاونان آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:

ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از مردم کشور عزیزمان به دست متجاوزان سفاک، و دعا برای پیروزی کامل ایران سرافراز بر دشمن صهیونی غدار، با توجه به شرایط جدید کشور و عدم امکان برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در اسفند ماه جاری، موارد زیر را در خصوص نحوه ادامه تحصیل دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به استحضار می رساند:

۱- دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی که واجد شرایط شرکت درآزمون جامع علوم پایه اسفندماه ۱۴۰۴ هستند و همه دروس مقطع علوم پایه را با موفقیت گذرانده اند، می توانند به صورت مشروط در دروس مقطع مقدمات بالینی/پیش بالینی نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ثبت نام و شرکت کنند.

۲- کارآموزان پزشکی عمومی که واجد شرایط شرکت درآزمون جامع پیش کارورزی اسفندماه ۱۴۰۴ هستند و همه دروس مقاطع قبلی را با موفقیت گذرانده اند می توانند به صورت مشروط در دوره کارورزی ثبت نام و چرخش های دوره کارورزی خود را از فروردین ۱۴۰۵ شروع کنند.

۳- آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی انشالله در خردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد (تاریخ دقیق آزمون متعاقبا اعلام می گردد). دانشجویان مشمول بند اول و دوم این بخشنامه موظف به شرکت در این دوره آزمون ها هستند و در صورت کسب نمره قبولی به تحصیل خود بدون وقفه ادامه خواهند داد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در آزمون جامع، نمره دروس/چرخش گذرانده شده در ماه های فروردین تا خرداد در کارنامه دانشجو حفظ می شود اما ادامه دوره وی به بعد از قبولی در آزمون جامع شهریور ۱۴۰۵ موکول می گردد.

۴- دانشجویانی که به دلیل تالمات روحی یا دیگر شرایط خاص قادر به ادامه تحصیل در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ نیستند می توانند با تسلیم درخواست کتبی به دانشگاه/ دانشکده محل تحصیل، از یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.