به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به دنبال تصمیم مراجع ذیربط با هدف تداوم خدمت‌رسانی به هم‌وطنان در شرایط کنونی، خدمات بانکی بدون وقفه و در قالب شعب کشیک به مشتریان بانک‌ها ارائه می‌شود.

این گزارش می‌افزاید، عموم هم‌وطنان برای آگاهی از فهرست شعب کشیک هر بانک، می‌توانند به وب‌سایت رسمی بانک مربوطه مراجعه یا از طریق مرکز تماس هر بانک، اطلاعات لازم را دریافت کنند.

شبکه بانکی کشور ضمن قدردانی از شکیبایی و همکاری مردم عزیز، اطمینان می‌دهد با بسیج تمام توان انسانی و فنی خود، در این روزهای خاص، تلاش می‌کند خدمات مالی و بانکی را به بهترین شکلِ ممکن به مشتریان ارائه کند و تلاش بی‌وقفه مجموعه کارکنان بانک‌ها ادامه خواهد داشت تا کوچک‌ترین خللی در ارائه خدمات بانکی ایجاد نشود.