به گزارش خبرگزاری مهر، سردار زارع کمالی فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) همدان به مناسبت انتخاب «آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای» به عنوان رهبر انقلاب پیامی صادر کرد.

سردار زارع کمالی در پیامی انتصاب سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران را به محضر حضرت بقیة‌الله‌الاعظم ارواحنافداه و ملت شریف ایران و همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان تبریک و تهنیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‌(نساء آیه ۵۹)

با نهایت خضوع و افتخار، سپاه انصارالحسین علیه‌السلام استان همدان تبعیت و بصیرت خود را از فرمان الهی و خواست امت وفادار ایران اسلامی اعلام می‌دارد و با قلوبی سرشار از ایمان، انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای ـ دامت برکاته ـ را به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی و پرچمدار جبهه توحید و مقاومت، محضر ملت عزیز و امت اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کند.

ایشان، وارث مکتب ولایت، تربیت‌یافته مکتب امام خمینی (ره) و شاگرد راستین امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) هستند؛ با بصیرت انقلابی، تقوا، اندیشه بلند و درک عمیق از مسائل امت اسلامی، ادامه‌دهنده مسیر نورانی ولایت فقیه در عصر جاهلیت مدرن خواهند بود.

خط ولایت در وجود ایشان تداوم یافته است؛ همان ایمان خلل‌ناپذیر، همان دشمن‌شناسی دقیق، همان صلابت در برابر نظام سلطه، و همان عشق عمیق به مردم مظلوم و امت جهانی اسلام.

ما دلیرمردان سپاه انصارالحسین علیه‌السلام با تمام توان بر ادامه راه مقاومت و اطاعت محض از ولایت تأکید می‌نماییم و به دشمنان مستکبر، به‌ویژه جبهه آمریکایی ـ صهیونیستی هشدار می‌دهیم:

این ملت، این ولایت، و این راه الهی فرو نمی‌ریزد؛ سپاه اسلام با روحیه عاشورایی آماده‌تر از همیشه در برابر هر فتنه و تجاوز خواهد ایستاد.

پرچم ولایت به دستان بابرکت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای همچنان در اهتزاز است، و عهد ما با ولایت تا ظهور پرچم‌دار عدل جهانی حضرت ولی‌عصر (عج) پابرجا و استوار خواهد ماند.

والعاقبة للمتقین

سرتیپ دوم پاسدار حسین زارع کمالی

فرماندهی سپاه انصارالحسین علیه‌السلام استان همدان