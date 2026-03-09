به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پرستاری وزارت بهداشت، در اعلام بیعت جامعه پرستاری کشور با رهبر جدید انقلاب اسلامی بیانیهای صادر کرد.
بسمالله الرحمن الرحیم
«إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا»
شهادت قائد امت، رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنهای (مدّ ظلّه العالی)، ضایعهای بزرگ و جانکاه برای ملت ایران، جهان اسلام و همه آزادگان جهان بود. فقدان آن رهبر الهی که دههها سکان هدایت این ملت بزرگ را در سختترین پیچهای تاریخی بر عهده داشت، بیتردید زخمی عمیق بر جان امت اسلامی نشاند؛ اما در عین حال، سنت حکیمانه و ساختارهای استوار نظام جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان داد که این انقلاب بزرگ، بر پایه عقلانیت دینی، مردمسالاری دینی و نهادهای ریشهدار خود، مسیر استمرار و پویایی را با اقتدار ادامه میدهد.
در همین چارچوب، انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به رهبری انقلاب اسلامی، با رأی و تصمیم مجلس خبرگان رهبری، پس از شهادت آن رهبر فرزانه، جلوهای از استمرار راهی است که بر پایه ایمان، عدالت، استقلال، عزت ملی و کرامت انسانی بنا نهاده شده است؛ راهی که ملت ایران با الهام از آرمانهای والای انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان، آن را با صلابت و امید ادامه خواهد داد.
جامعه بزرگ پرستاری کشور که همواره در متن تحولات اجتماعی، انسانی و سلامت این سرزمین حضوری فعال و مسئولانه داشته است، امروز با درکی عمیق از رسالت حرفهای، اخلاقی و ملی خویش، بیعتی آگاهانه و استوار با رهبر جدید انقلاب اسلامی اعلام میدارد. پرستاری در منظومه فکری انقلاب اسلامی صرفاً یک حرفه درمانی نیست، بلکه نمادی از اخلاق مراقبت، پاسداری از حیات انسانی، صیانت از کرامت بیمار و تجلی والای مسئولیت اجتماعی است؛ رسالتی که در بزنگاههای تاریخی این سرزمین، از سالهای دفاع مقدس تا بحرانهای سلامت، همهگیریهای جهانی و تهدیدهای نوپدید، همواره جلوههایی درخشان از ایثار حرفهای، تعهد انسانی و سرمایه اخلاقی این قشر فرهیخته را به نمایش گذاشته است.
بیتردید جامعه پرستاری ایران هرگز حمایتها، نگاه راهبردی و توجه عمیق رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله امام سیدعلی حسینی خامنهای، به جایگاه پرستاران و نقش حیاتی آنان در نظام سلامت را از یاد نخواهد برد. تأکیدات مکرر معظمله بر تکریم پرستاران، ارتقای منزلت اجتماعی این حرفه، ضرورت تقویت ساختارهای حمایتی و توجه به کرامت حرفهای پرستاری، همواره چراغ راه سیاستگذاریها و برنامههای تحول در نظام سلامت کشور بوده و افقهای تازهای را برای تعالی این حرفه در ایران اسلامی گشوده است.
امروز نیز جامعه پرستاری کشور با الهام از همان نگاه بلند، با اتکا به دانش تخصصی، تجربه بالینی، روحیه ایثارگرانه و سرمایه عظیم اخلاق حرفهای خود، در مسیر تقویت نظام سلامت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی، افزایش تابآوری ملی و تحقق عدالت در سلامت گام برمیدارد و در این مسیر با رهبر جدید انقلاب اسلامی تجدید بیعت میکند؛ بیعتی که ریشه در وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، پاسداری از عزت و استقلال ایران، و تعهدی عمیق به خدمت بیمنت به مردم شریف این سرزمین دارد.
بیتردید پرستاران ایران اسلامی همچون همیشه در خط مقدم پاسداری از جان انسانها، آرامش جامعه و پایداری نظام سلامت ایستادهاند و با روحیهای سرشار از ایمان، مسئولیتپذیری و امید به آینده، در کنار رهبری انقلاب و ملت بزرگ ایران، مسیر تعالی علمی، عدالت در سلامت و صیانت از کرامت انسانی را با عزمی راسخ ادامه خواهند داد.
جامعه پرستاری ایران، امروز نیز همانند همه مقاطع حساس تاریخ این سرزمین، خود را همراه و همگام با ملت بزرگ ایران و در کنار رهبری انقلاب اسلامی میداند و با اتکال به خداوند متعال، در مسیر خدمت به مردم، حفظ سرمایه انسانی نظام سلامت و اعتلای ایران اسلامی استوار خواهد ماند.
عباس عبادی
معاون پرستاری وزارت بهداشت
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