به گزارش خبرگزاری مهر، پیام مشترک حج‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی و حجازی به رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر شد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی حضرت آیت الله آقای حاج سیدمجتبی حسینی خامنه ای دام ظلُه العالی

پروردگار متعال را خاضعانه شاکریم که در لیالی قدر منت گذاشت و مجلس خبرگان براساس وظایف مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی در کمتر از ۱۰ روز با رای قاطع خود حضرتعالی را به مسئولیت خطیر مقام معظم ولی فقیه و رهبری معظم انقلاب اسلامی برگزید و ضمن ایجاد امید در قاطبه ملت ایران و آزادیخواهان عالَم,مخالفان این نظام الهی را مأیوس ساخت و تداوم مسیر امام خمینی کبیر و امام خامنه ای شهید را در جهت اعتلای انقلاب اسلامی تضمین نمود.

امیدواریم حضرت حق جلّ و علا, هدایت های خاصه خودش را شامل حال حضرت مستطاب عالی نماید تا برگه های زرین دیگری در صحیفه این انقلاب الهی افزوده شود.

یقینا این انتخاب تحت عنایات ویژه حضرت بقیة الله الاعظم (عج) نقطه عطف جدیدی در مسیر اعتلای حاکمیت اسلام و ارزش‌های الهی خواهد بود.

غلامحسین محمدی گلپایگانی

سید علی اصغر حجازی