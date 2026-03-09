به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران و کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران و کارکنان ارکان بازار سرمایه اعم از بورس‌ها، کانون‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه، با انتشار پیامی با سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران بیعت کردند.

متن کامل پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

لَقَدْ رَضِیَ اللهُ عَنِ المُؤمِنِینَ إِذْ یُبایِعونَکَ تَحتَ الشَّجَرةِ فَعَلِم مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیهِمْ وَ أثابَهُمْ فَتحاً قَرِیباً

ایران سرافراز و ملت بزرگ آن در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود نشان داده‌اند که در مقاطع حساس و بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز با تکیه بر پیشینه تمدنی، خرد جمعی و آموزه‌های دینی و ایمان استوار به آن‌ها، مسئولیت تاریخی خود را در انتخاب راه درست و راهبران شایسته به‌خوبی ایفا کرده و از این منظر ضمن حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت، نقشه شوم بدخواهان این سرزمین کهن را نقش بر آب کرده‌اند. در این راستا، تجربه گران‌سنگ چهل‌وهفت‌ساله نظام ارزشمند جمهوری اسلامی ایران و رویدادهای اثرگذار و مهم آن، تصویر افتخارآمیزی از مجاهدت در مسیر تحقق شعارها و آرمان‌های انقلاب اسلامی به‌ویژه استقلال، آزادی و مردم‌سالاری دینی را پیش رو قرار می‌دهد که از آن جمله می‌توان به برگزاری انتخابات‌ متعدد خبرگان، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و از همه مهم‌تر، انتخاب ولی فقیه شایسته به عنوان رهبر نظام اشاره کرد.

خداوند را شاکریم که در ساعات نورانی شب‌های قدر، بارش رحمت الهی و نزول نعمت‌های خود را از مردم و سرزمین ایران دریغ نکرد و در حالی که مصیبت فقدان رهبر شهید انقلاب -حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(ره)- انبوه مردم و مسلمانان را سوگوار کرده بود، توفیق انتخاب رهبر سوم انقلاب را ارزانی داشت تا از این طریق، زمینه سکینه و آرامش وعده‌داده‌شده و پیروزی موعود فراهم شود.

در این راستا، رئیس، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران و کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مدیران و کارکنان ارکان بازار سرمایه اعم از بورس‌ها، کانون‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه، ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت سیدالشهدای انقلاب، فرماندهان و رزمندگان غیور، مردم مظلوم و دانش‌آموزان بی‌گناه و نیز تبریک این انتخاب شایسته، مراتب بیعت خود را با رهبر بزرگوار، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه الله) اعلام داشته و پیمان می‌بندند که با تمام توان خود از هیچ‌گونه تلاشی برای ایفای نقش مؤثر در بازار سرمایه که کارکرد بی‌بدیلی در تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی و در نتیجه بهبود معیشت مردم و توسعه پایدار دارد، دریغ نکرده و همچون گذشته همراه با آحاد مردم شریف، سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها و ارکان میهن سربلند، گام‌های مؤثر و بلندی برای پیشرفت ایران اسلامی بردارند.