اعضای جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با رهبر انقلاب بیعت کردند

به گزارش خبرنگار مهر مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در پی انتخاب آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران در پیامی اعلام بیعت نمود.

متن پیام بدین شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ

انتخاب شایسته و حکیمانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی، رویدادی بزرگ و تعیین‌کننده در استمرار مسیر نورانی انقلاب اسلامی و صیانت از آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی(ره)،رهبر شهیدمان سید علی حسینی خامنه ای (مدظله) و همه شهیدان والامقام این مرز و بوم به شمار می‌رود.

بی‌تردید در پرتو رهبری فرزانه، دوراندیش و مدبرانه ایشان، مسیر تعالی، عزت، پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران با قوت و انسجام بیشتری تداوم خواهد یافت و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف ملی و بین‌المللی بیش از پیش محقق خواهد شد.

جمعیت هلال احمر استان خراسان شمالی نیز همچون گذشته، با الهام از آموزه‌های متعالی انقلاب اسلامی و در چارچوب اصول انسان‌دوستانه، خود را متعهد به خدمت‌رسانی صادقانه، بی‌منت و مسئولانه به مردم عزیز می‌داند و در مسیر تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، با تمام ظرفیت و توان در کنار ملت بزرگ ایران خواهد ایستاد.

خانواده بزرگ، متعهد و انسان‌دوست جمعیت هلال احمر استان خراسان شمالی،شامل نیروهای خدوم ، امدادگران،نجاتگران،داوطلبان واعضای جوانان ، ضمن تجدید بیعت با آرمان های انقلاب اسلامی اعلام می دارد در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب درمیدان خدمت به مردم با روحیه ای جهادی حضور خواهد داشت.

از درگاه خداوند متعال، توفیق، سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و سربلندی و عزت روزافزون ملت شریف ایران اسلامی را مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

ابوالفضل محبان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان شمالی