محبان: بیش از ۲هزار امدادگر خراسان شمالی در طرح نوروزی حضور داشتند

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در ایام تعطیلات نوروزی در ۶۲ حادثه جاده ای، سه حادثه سیل و آبگرفتگی و سه حادثه کوهستان حضور یافتند.

وی افزود: همچنین در یک مورد حادثه مفقودی نیز کمک رسانی شد و مابقی نیز مربوط به سایر حوادث بوده است.

محبان با بیان اینکه در این مدت ۱۹۳ نفر مصدوم حادثه امداد رسانی شدند گفت: در مجموع تعداد حادثه دیدگان ۲۸۸ نفر بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان‌شمالی تعداد انتقالی به مراکز درمانی را نیز ۷۵ نفر عنوان کرد و گفت‌: در این بازه چهار نفر نیز با عملیات رها سازی نجات یافتند.

محبان تصریح کرد: در این عملیات ۲ هزار و ۲۰۰ نفر نیروی عملیاتی مشارکت داشته و ۶۰ تیم در حادثه ها حضور یافتند.

وی گفت: جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی ۲۲ پایگاه و ۸۲ پایگاه ثابت دارد.