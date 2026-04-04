۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

محبان: بیش از ۲هزار امدادگر خراسان شمالی در طرح نوروزی حضور داشتند

محبان: بیش از ۲هزار امدادگر خراسان شمالی در طرح نوروزی حضور داشتند

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ نفر نیروی عملیاتی در طرح نوروزی امسال مشارکت داشته و ۶۰ تیم در حادثه ها حضور یافتند.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در ایام تعطیلات نوروزی در ۶۲ حادثه جاده ای، سه حادثه سیل و آبگرفتگی و سه حادثه کوهستان حضور یافتند.

وی افزود: همچنین در یک مورد حادثه مفقودی نیز کمک رسانی شد و مابقی نیز مربوط به سایر حوادث بوده است.

محبان با بیان اینکه در این مدت ۱۹۳ نفر مصدوم حادثه امداد رسانی شدند گفت: در مجموع تعداد حادثه دیدگان ۲۸۸ نفر بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان‌شمالی تعداد انتقالی به مراکز درمانی را نیز ۷۵ نفر عنوان کرد و گفت‌: در این بازه چهار نفر نیز با عملیات رها سازی نجات یافتند.

محبان تصریح کرد: در این عملیات ۲ هزار و ۲۰۰ نفر نیروی عملیاتی مشارکت داشته و ۶۰ تیم در حادثه ها حضور یافتند.

وی گفت: جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی ۲۲ پایگاه و ۸۲ پایگاه ثابت دارد.

