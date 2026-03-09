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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

رفع معارضان پروژه دسترسی بلوار علامه عسگری به گلزار شهدا

رفع معارضان پروژه دسترسی بلوار علامه عسگری به گلزار شهدا

معارض تأسیسات برق در پروژه ایجاد دسترسی بلوار علامه عسگری به گلزار شهدای بهشت زهرا(س) رفع‌ شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر ، با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، معارض تأسیسات برق در پروژه ایجاد دسترسی بلوار علامه عسگری به گلزار شهدای بهشت زهرا(س) رفع‌ شد.

رفع این معارض یکی از موانع اصلی در مسیر پیشرفت فیزیکی این پروژه بود که با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برطرف شد. با انجام این عملیات، شرایط برای تسریع در اجرای مراحل بعدی پروژه فراهم شده و علاوه بر افزایش سرعت پیشرفت کار، ایمنی و کارایی تأسیسات برق این محدوده هم ارتقا یافته است.

پروژه ایجاد دسترسی بلوار علامه عسگری به گلزار شهدای بهشت زهرا(س) از پروژه‌های مهم زیرساختی است که نقش مؤثری در بهبود دسترسی‌های شهری و تسهیل تردد شهروندان و زائران خواهد داشت.

کد مطلب 6769978
مهسا حيدری توچائی

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