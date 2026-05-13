به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق در گفتگو با شبکه رووداو به مساله حفاظت از حاکمیت ارضی عراق اشاره کرد و گفت: عراق با استفاده از اراضی خود برای تجاوز به هر کشور یا طرف مخالف است و این تنها یک موضع دیپلماتیک نیست بلکه یک الزام قانون اساسی است که نمی‌شود از آن چشم‌پوشی کرد.

مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد: عراق نمی‌خواهد که میدانی برای درگیری میان کشورها باشد بلکه سعی می‌کند مرکزی برای تلاقی و ارتباط باشد.

الاعرجی گفت: عراق خود را از درگیری‌ها و منازعات دور نگه می‌دارد و از روابط خوب خود با ایران و آمریکا برای ایفای نقش در راستای آرام کردن اوضاع و کاهش شدت تنش استفاده می‌کند.