  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

الاعرجی: عراق خود را از درگیری‌ها دور نگه می دارد

الاعرجی: عراق خود را از درگیری‌ها دور نگه می دارد

مشاور امنیت ملی عراق گفت: عراق خود را از درگیری‌ها و منازعات دور نگه می‌دارد و از روابط خوب خود با ایران و آمریکا برای ایفای نقش در راستای آرام کردن اوضاع و کاهش شدت تنش استفاده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق در گفتگو با شبکه رووداو به مساله حفاظت از حاکمیت ارضی عراق اشاره کرد و گفت: عراق با استفاده از اراضی خود برای تجاوز به هر کشور یا طرف مخالف است و این تنها یک موضع دیپلماتیک نیست بلکه یک الزام قانون اساسی است که نمی‌شود از آن چشم‌پوشی کرد.

مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد: عراق نمی‌خواهد که میدانی برای درگیری میان کشورها باشد بلکه سعی می‌کند مرکزی برای تلاقی و ارتباط باشد.

الاعرجی گفت: عراق خود را از درگیری‌ها و منازعات دور نگه می‌دارد و از روابط خوب خود با ایران و آمریکا برای ایفای نقش در راستای آرام کردن اوضاع و کاهش شدت تنش استفاده می‌کند.

کد مطلب 6828908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه