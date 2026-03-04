به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، قاسم الأعرجی مشاور امنیت ملی عراق امروز با «علی باقری» معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو و آخرین تحولات منطقه را بررسی کرد.

باقری گفت که ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس ابلاغ کرده که سفارتخانه‌ها، بیمارستان‌ها، میادین نفتی و هر گونه اماکن غیرنظامی را در عملیات‌های نظامی خود هدف قرار نداده و نخواهد داد.

وی با اشاره به اینکه حملات ایران تنها محدود به پایگاه‌های نظامی آمریکا بوده است، از عراق خواست تا با استناد به توافق امنیتی امضاشده بین عراق و ایران، تدابیر لازم را برای جلوگیری از نفوذ گروه‌های معارض به مرز ایران اتخاذ کنند.

الأعرجی نیز تأکید کرد که عراق به تلاش‌های دیپلماتیک خود با طرف‌های مختلف با هدف مهار بحران، توقف تشدید تنش‌ها و بازگشت به مسیر گفت‌وگو ادامه می‌دهد.

وی گفت که «محمد شیاع السودانی» فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست‌وزیر عراق، دستور پایبندی کامل به توافقنامه امنیتی امضاشده بین دو کشور و عدم اجازه به هیچ یک از گروه‌ها برای نفوذ و رخنه به مرزهای ایران و اجرای عملیات‌های تروریستی از خاک عراق را صادر کرده است.

مشاور امنیت ملی عراق افزود که وزارت کشور اقلیم کردستان عراق نیروهای امنیتی پیشمرگه را در نوار مرزی تقویت کرده تا کنترل بیشتری بر نقاط مرزی از سمت اربیل داشته باشد.