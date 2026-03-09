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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

تاکید بن طارق بر توقف جنگ در منطقه

تاکید بن طارق بر توقف جنگ در منطقه

سلطان عمان در تماس با مقامات اروپایی بر اهمیت تلاشها برای توقف درگیری های نظامی در منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عمان، هیثم بن طارق سلطان عمان در سخنانی بر اهمیت یکپارچه‌سازی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و حرکت به سوی راه‌حل‌های دیپلماتیک برای توقف تشدید تنش‌های نظامی در منطقه تأکید کرد.

وی هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی جدی برای امنیت و ثبات کشورهای منطقه به همراه داشته باشد.

این موضع‌گیری در جریان تماس‌های تلفنی سلطان عمان با پادشاه اسپانیا و پادشاه بلژیک مطرح شد؛ تماس‌هایی که در چارچوب رایزنی‌های دیپلماتیک برای بررسی تحولات منطقه انجام گرفت.

در همین راستا، بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان نیز با شماری از سفیران کشورهای عربی مقیم مسقط دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 6770165

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