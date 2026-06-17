به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، دفتر رسانهای قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق در بیانیهای اعلام کرد که الاعرجی در دیدار با گلن مایلز سفیر استرالیا در بغداد، بر تقویت روابط عراق و استرالیا و ادامه همکاری در تمامی زمینهها تأکید کرد.
در این دیدار همچنین تازهترین تحولات منطقهای و بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
الاعرجی گفت: حمایت از آتشبس و توافق بین آمریکا و ایران، اقدامی مهم و در راستای منافع کشورهای منطقه و جهان است، زیرا به تقویت ثبات امنیتی و اقتصادی و حمایت از مسیرهای توسعه پایدار کمک میکند.
وی تاکید کرد: صلح بهترین گزینه است و جنگها و درگیریها تأثیرات منفی بر امنیت منطقه و مردم آن دارند.
مشاور امنیت ملی عراق همچنین بر اهمیت احترام گذاشتن به قوانین بینالمللی و پایبندی به قطعنامههای سازمان ملل برای حل بحرانها تأکید کرد.
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