به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در گفتگویی بین المللی با شبکه الجزیره قطر، با اشاره به دهمین روز از حملات هوایی متمرکز آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران اظهار داشت: در طول این ۱۰ روز، تحرکات گسترده‌ای علیه اهداف غیرنظامی در جمهوری اسلامی وجود داشته است. با وجود ادعاهایی در مورد هدف قرار دادن مراکز نظامی، بخش عمده این حملات به مناطق مسکونی، مراکز درمانی و بهداشتی و مدارس مختلف وارد شده که منجر به شهادت تعداد زیادی از دانش‌آموزان بی‌گناه شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره هدف قرار گرفتن مخازن سوخت تصریح کرد: اقدامی که رژیم صهیونیستی و آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های تامین سوخت که برای مردم و حمل و نقل عمومی شهروندان است و هیچ استفاده نظامی ندارد، انجام دادند. این انبارها در مناطق مسکونی تهران واقع شده‌اند و خساراتی به محیط زیست در این منطقه وارد شده و وضعیتی از آلودگی و دود در اطراف تهران ایجاد کرده است که برای بزرگسالان، کودکان و بیماران مضر بود.

استاندار تهران با اشاره به محاسبات اشتباه آمریکا و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: یک کشور بزرگ و قدیمی که ثابت کرده در شرایط سخت و در مواقع تعرض خارجی، جامعه به طور کلی شامل شیعه و سنی و اقوام مختلف از کردها و ترک‌ها و عرب‌ها، همه برای حفظ حاکمیت کشور تلاش می‌کنند.

معتمدیان با تأکید بر آمادگی نهادهای مختلف برای مدیریت شرایط افزود: با وجود حملات جبانه‌ای که مناطق مسکونی و مراکز درمانی را هدف قرار داده بود، بر اساس آمادگی‌هایی که از قبل در نهادهای مختلف داشتیم، توانستیم شرایط زندگی را برای شهروندان در مناطق مختلف به ویژه در تهران فراهم کنیم .

وی در بخش دیگری از این گفتگو به تحولات سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: در چند ساعت گذشته، انعکاس رسیدن و اعتماد و اعلام نام رهبر جدید بر اساس قانون اساسی کشور آغاز شده و بر اساس ماده ۱۱۱، شورای رهبری موقت تشکیل شده است. شورای خبرگان نیز وظیفه خود را در چارچوب دموکراتیک کامل آغاز کرد و از سوی این شورا، رهبر انتخاب شد.

استاندار تهران با اشاره به استقبال مردم از انتخاب جدید افزود: در لحظه اعلام حضور آیت‌الله، شاهد حمایت مسئولین و مردم بودیم. مردم عزیز در تهران ساعت سه بعد از ظهر در میدان انقلاب تهران تجمع کردند و وفاداری خود را به رهبر انقلاب اعلام داشتند .

وی در پایان با تأکید بر ثبات در استان تهران خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت استان تهران با هماهنگی کامل نهادهای مختلف، به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم هستند و آرامش و ثبات در پایتخت برقرار است.