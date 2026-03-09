بسیجیان خوزستان بیعت خود را با رهبر انقلاب اعلام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع بسیجیان استان خوزستان با صدور بیانیهای ضمن تسلیت شهادت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
در این بیانیه آمده است: خداوند متعال را سپاسگزاریم که در برههای حساس از تاریخ انقلاب اسلامی بار دیگر با هدایت الهی و تصمیم مجلس خبرگان رهبری، مسیر روشن ولایت استمرار یافت.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: انتخاب این شخصیت فرزانه و آگاه به مقتضیات زمان نشاندهنده پویایی و بنبستناپذیری نظام جمهوری اسلامی است.
مجمع بسیجیان خوزستان اعلام کرد: ما نخبگان و بسیجیان خوزستان، کربلای ایران، بیعت تجدیدناپذیر و ارادت قلبی خود را به محضر رهبر انقلاب اسلامی اعلام کرده و بر تبعیت کامل از فرامین ایشان تأکید میکنیم.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: این انتخاب نویدبخش فصل تازهای در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی است و نشان داد پرچم این نهضت الهی تا تحقق آرمانهای بزرگ امت اسلامی بر زمین نخواهد ماند.
این بیانیه میافزاید: مجمع بسیجیان استان خوزستان به عنوان بازوی فکری و نخبگانی بسیج در استان، آمادگی کامل خود را برای بهکارگیری همه ظرفیتهای علمی، تخصصی و جهادی در راستای تحقق منویات رهبر انقلاب اسلامی اعلام میکند.
در پایان این بیانیه از نخبگان، دانشگاهیان، عشایر و عموم مردم دعوت شده است با تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از ولایت فقیه، مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی را با قدرت ادامه دهند.
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