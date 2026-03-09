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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

آخرین وضعیت ایستگاه مترو حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

آخرین وضعیت ایستگاه مترو حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از حضور شهردار پایتخت در ایستگاه مترو حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به منظور بررسی روند اجرایی توسعه جنوبی خط ۶ مترو تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، با اشاره به حضور شهردار پایتخت در ایستگاه مترو حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با هدف بررسی روند اجرایی توسعه جنوبی خط ۶ مترو تهران اظهار کرد: به‌رغم وقوع حادثه و اصابت پرتابه در حمله صهیونیستی به نزدیکی ورودی ایستگاه حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، عملیات عمرانی این پروژه تعطیل نشده و با جدیت ادامه یافته است.

هرمزی با اشاره به بازدید میدانی علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: هدف از این بازدید، خداقوت به دست‌اندرکاران پروژه و پیگیری روند پیشرفت آن بود. خوشبختانه پیشرفت خوبی در این بخش حاصل شده و عملیات نازک‌کاری ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم آغاز شده و از مرحله سفت‌کاری عبور کرده‌ایم. نصب تجهیزات نیز در ایستگاه در حال انجام است.

وی روحیه بالای پرسنل و کارگران را مثبت ارزیابی کرد و افزود: حضور شهردار تهران فرصت مغتنمی بود که باعث شد روحیه کارکنان کاملاً تازه شود و با شور و نشاط بیشتری به کار خود ادامه دهند. این بازدید مصادف با اعلام خبر انتصاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر معظم انقلاب بود که این موضوع نیز موجب خوشحالی و امیدواری مضاعف در بین کارکنان شده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: با وجود خسارات وارده به ورودی ایستگاه، کار متوقف نشده و روند پیشرفت پروژه با قوت ادامه دارد.

* مهدی سبحانی

کد مطلب 6770446

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