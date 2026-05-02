۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

بهره‌برداری از نخستین ایستگاه بخش جنوبی خط ۶؛ اولویت شرکت مترو تهران

به دنبال سرعت گرفتن عملیات اجرایی پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو تهران ، موضوع افتتاح ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به یکی از اولویت‌های برنامه اجرایی شرکت مترو تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس فتحعلی پور مجری خط ۶ مترو تهران در خصوص آخرین وضعیت پروژه احداث ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: از بهمن ماه سال ۱۴۰۴ با افزایش تعداد نفرات تیمهای پیمانکاری و شیفت های عملیاتی، برنامه جدیدی به منظور انجام تست گرم مسیر و افتتاح ایستگاه میدان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) مشخص شد تا فاز نخست پروژه بهره برداری از بخش توسعه جنوبی خط ۶ به سرانجام برسد. به این ترتیب احداث ایستگاه مذکور به همراه ۲ ایستگاه عبوری (بدون توقف قطار) در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم در تابستان امسال، شاهد بهره مندی اهالی شهرری از شبکه مترو تهران باشیم.

فتحعلی پور در ادامه به پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات ساختمانی ایستگاه میدان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اشاره کرد و افزود: در کنار انجام اقدامات ساختمانی، پیگیر مواردی همچون ساخت و تحویل پله برقی ها، هواسازها، تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی ایستگاه مذکور هستیم تا برنامه زمان بندی جدید با کمترین میزان انحراف به مرحله اجرا درآید.

مجری خط ۶ مترو تهران در پایان صحبتهای خود، معماری خاص و بدیع ایستگاه میدان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را برگرفته از مفاهیم حمل و نقل ریلی اولیه در پایتخت عنوان کرد و آن را یک اتفاق فاخر در حوزه معماری و هنر برای مبلمان شهری تهران برشمرد.

