به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری، شامگاه دوشنبه در اجتماع مردمی گرگان با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت «سیدالشهدای انقلاب اسلامی» حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و شهدای حمله تروریستی اخیر، گفت: هفته‌ای بسیار سخت را با وجود تهدیدات، موشک‌باران و بمباران دشمن پشت سر گذاشتیم؛ اما با وجود این غم بزرگ بر دل‌های ملت، حضور شما در صحنه مایه امیدواری رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

وی با محکوم کردن اظهارات توهین‌آمیز شخصیت‌هایی همچون ترامپ درباره آینده انقلاب و رهبر سوم، افزود: دشمنان نمی‌خواستند راه کامل انقلاب ادامه یابد، اما شعارهای «مرگ بر آمریکا» و حضور شما ملت در صحنه، نشان‌دهنده بصیرت و استقامت شماست. شما مردم ایران علیرغم همه مشکلات، انقلاب، رهبر و وطن خود را دوست دارید و حاضر نیستید از آرمان‌های امامین انقلاب دست بردارید.

این عضو مجلس خبرگان رهبری به حوادث روز شهادت نیز اشاره کرد و افزود: روزی که خبر شهادت رهبر شهیداعلام شد، بلافاصله ملت از سراسر کشور راهی شهر مقدس قم شدند. دشمن تلاش کرد با بمباران دبیرخانه خبرگان و شهادت تعدادی از اعضا و محافظان، مانع از تصمیم‌گیری خبرگان شود؛ اما ما از شهادت نمی‌ترسیم و نمایندگان خبرگان با حضور شما مردم، در کنار امام، دو رکن اساسی انقلاب را تشکیل می‌دهند.

طاهری با تشکر از نیروهای مسلح که جان برکف از کشور و انقلاب دفاع می‌کنند، به ویژگی‌های منحصربه‌فرد رهبر جدید پرداخت و اظهار کرد: افتخار ما این است که امروز رهبر ما یک جانباز انقلاب است که پدر، مادر و همسر گرامی‌اش در راه خدا به شهادت رسیده‌اند.

وی با اشاره به نقش همسر رهبر شهید و هم‌تربیت‌کننده رهبر سوم انقلاب گفت: نقش زنان در پیروزی و تداوم انقلاب بسیار حیاتی است.

وی با تأکید بر اینکه شب قدر، شب بیعت با رهبر جدید و سومین پیشوای انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کرد: ما مشکلات را تحمل کردیم اما پای کار انقلاب و ولی فقیه ایستاده‌ایم. ما تا آخرین نفس و آخرین قطره خون در کنار رهبر سوم، ولی امر مسلمین، ایستاده‌ایم و از ایشان اطاعت می‌کنیم که اطاعت از ولی، اطاعت از امام زمان (عج) است.

طاهری با بیان اینکه به برکت وجود امام زمان (عج)، کشور و ملت ایران متحد و منسجم هستند، بر لزوم حفظ این انسجام تأکید کرد.