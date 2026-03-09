بیانیه جمعیت خدمتگزاران آبادانی به مناسبت انتخاب سومین رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت در بیانیه ای انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفت. متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا»
خدا را شاکریم که در این لحظات حساس و سرنوشتساز کنونی که ایران اسلامی عزیز، با صلابت و اقتدار در برابر استکبار و تحمیل جنگی ناخواسته ایستادگی میکند، تداوم مسیر نورانی انقلاب اسلامی با انتخاب مدبرانه و هوشمندانهی مجلس شجاع خبرگان رهبری و سپردن پرچم هدایت به دستان باکفایت حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله)، مایه امید، ثبات و انسجام بیش از پیش ملت با بصیرت و بزرگ ایران گردید.
تقارن این انتخاب تاریخی که در لیالی قدر ماه مبارک رمضان صورت پذیرفت، تداعیگر تقارنی مبارک در صدر اسلام است؛ اکنون نیز تقدیر الهی بر آن شده است تا در امتداد مسیرِ امام شهیدمان، پرچم عزت این نظام مقدس به خلف صالح ایشان، *حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای* سپرده شود. بیشک این تقارن مبارک، نویدبخش خیر کثیر، آرامش و اقتدار برای میهن اسلامی است.
این رویداد مبارک را به محضر حضرت بقیة الله (ارواحنافداه)، معظمله و عموم ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی، استواری و پایداری ایران عزیز را در سایه این هدایت جدید مسألت داریم.
جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، با تکیه بر رهنمودهای داهیانهی مقام معظم رهبری، عزم خود را بیش از پیش در جهت صیانت از آرمان ها و ارزشهای ایران اسلامی جزم خواهد کرد.
از درگاه ایزد منان، دوام توفیقات و طول عمر باعزت رهبر فرزانه انقلاب و پیروزی نهایی ملت ایران را خواستاریم.
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