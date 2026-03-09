به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و امریکا به یک واحد تولیدی، در شهرک صنعتی غزال خرمدره گفت: در حمله‌ موشکی به یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی غزال خرمدره، تعداد ۹ نفر از هم وطنان غیر نظامی در این مجموعه چار آسیب دیدگی شدند، که ۵ نفر از مصدومین، توسط عوامل اورژانس و عوامل هلال احمر به بیمارستان منتقل و بقیه بصورت سرپایی مداوا شدند.

وی افزود: این‌حمله، پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر نیز دچار آسیب شد، که عملیات بازسازی توسط جمعیت هلال احمر در حال انجام است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان در ادامه به شهروندان استان توصیه کرد؛ مردم شریف استان بعد از اصابت پرتاپه‌های جنگی، محل حمله را ترک کنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند.

صادقی بر ضرورت عدم توجه به شایعات تاکید کرد و گفت: مردم عزیز اخبار را صرفا از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند و مراقب جنگ روانی دشمن باشند.