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۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲

تمهیدات ترافیکی تشییع پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان

تمهیدات ترافیکی تشییع پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان

تمهیدات ترافیکی تشییع پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای تمهیدات انتظامی-ترافیکی ویژه تشییع پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان در روز چهارشنبه بیستم اسفند ماه ۱۴۰۴ مصادف با شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) خبر داد.

وی گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای رمضان فردا همزمان با شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین (ع) از ساعت ۱۳:۳۰ در تهران برگزار می‌شود و بر همین اساس پلیس راهور تهران بزرگ از ساعت ۱۱ صبح محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی را اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: بدین منظور مرحله اول محدودیت‌ها، از غرب تقاطع توحید- آزادی، از سمت شرق میدان فردوسی، از سمت جنوب خیابان جمهوری-کارگر به سمت میدان انقلاب و از سمت شمال بلوار کشاورز به سمت میدان انقلاب اجرا می‌شود.

وی افزود: همچنین اعمال محدودیت ها در خیابان انقلاب به سمت خیابان حافظ با ادامه تشییع پیکر پاک شهدا بصورت غرب به شرق و شرق به غرب و البته در تمام تقاطع ها و معابر عمود بر خیابان حافظ نیز اجرا می شود.

کد مطلب 6771241
محمد رضازاده

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