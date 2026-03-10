تمهیدات ترافیکی تشییع پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای تمهیدات انتظامی-ترافیکی ویژه تشییع پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان در روز چهارشنبه بیستم اسفند ماه ۱۴۰۴ مصادف با شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) خبر داد.

وی گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای رمضان فردا همزمان با شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین (ع) از ساعت ۱۳:۳۰ در تهران برگزار می‌شود و بر همین اساس پلیس راهور تهران بزرگ از ساعت ۱۱ صبح محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی را اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: بدین منظور مرحله اول محدودیت‌ها، از غرب تقاطع توحید- آزادی، از سمت شرق میدان فردوسی، از سمت جنوب خیابان جمهوری-کارگر به سمت میدان انقلاب و از سمت شمال بلوار کشاورز به سمت میدان انقلاب اجرا می‌شود.

وی افزود: همچنین اعمال محدودیت ها در خیابان انقلاب به سمت خیابان حافظ با ادامه تشییع پیکر پاک شهدا بصورت غرب به شرق و شرق به غرب و البته در تمام تقاطع ها و معابر عمود بر خیابان حافظ نیز اجرا می شود.