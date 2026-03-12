تمهیدات ترافیکی روز قدس در مرکز آذربایجان غربی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حاتم ابراهیمی در این زمینه اظهار کرد: پلیس راهور استان اقدامات و محدودیت هایی در زمینه ایجاد نظم و امنیت ترافیکی در معابر منتهی به محل اصلی برگزاری مراسم راهپیمایی روز قدس از ساعت ۸ صبح تا پایان مراسم بزرگ راهپیمایی انجام خواهد داد لذا از شهروندان درخواست می شود با خادمین خود در پلیس راهنمایی و رانندگی همکاری لازم را داشته و جهت رسیدن به مقصدشان از سایر مسیرها استفاده کنند.

وی در ادامه بیان کرد: شهروندان شرکت کننده در مراسم راهپیمایی از وسایل نقلیه عمومی استفاده نموده و به جهت کمبود محل پارک خودرو از آوردن وسایل نقلیه شخصی خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی تاکید کرد: راندن دوچرخه و موتور سیکلت در مسیرهای راهپیمایی ممنوع بوده و از حرکت آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی همچنین تصریح کرد: شهروندان از پارک کردن خودرو در مسیر راهپیمایی اعلام شده جداً خودداری نمایند چرا که در صورت توقف خودروی آنها توسط جرثقیل به محل دیگر انتقال خواهد یافت.

سرهنگ ابراهیمی محدودیت های ترافیکی ایجاد شده از ساعت ۸ صبح روز جمعه در مرکز استان را به شرح ذیل جهت اطلاع شهروندان اعلام کرد:

(مسیر اصلی میدان ولایت فقیه , خیابان شهید منتظری به سمت مصلی بزرگ امام خمینی(ره) خیابان رسالت خواهد بود)

۱-تقاطع شهید مدنی- شهید مطهری به سمت میدان ولایت فقیه

۲-خیابان شهید طالقانی به سمت میدان ولایت فقیه

۳_خیابان شهید پزشکیان به سمت میدان دفاع مقدس

۴-تقاطع شهید دستغیب - رسالت به سمت میدان دفاع مقدس

۶-تقاطع خیابان گلدیس با خیابان شهیدپزشکیان به سمت مصلی بزرگ امام خمینی(ره)

۷-تقاطع عطایی- خیابان امام (ره) به سمت میدان ولایت فقیه

۸- تقاطع بعثت- شهیدباکری به سمت خیابان شهید منتظری

۹-میدان دفاع مقدس به سمت خیابان شهید منتظری