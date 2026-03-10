به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع مردم شهیدپرور و مجاهد و ولایتمدار استان لرستان میرساند در پی تجاوزات آمریکایی صهیونیستی در سحرگاه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به خاک مقدس ایران اسلامی در استان لرستان، سه تن از پاسداران جانبرکف انقلاب اسلامی، شهید والامقام «رضا حقشناس»، شهید والامقام «مهدی بازگیر» و شهید والامقام «احسان حسینی» به فیض شهادت نائل آمدند.
از عموم مردم شریف، قدرشناس، مقاوم و سرافراز خرمآباد دعوت میگردد، فردا چهارشنبه بیستم اسفندماه ۱۴۰۴ همزمان با سالروز شهادت مولیالموحدین امام علی علیهالسلام از ساعت ۱۵ عصر در گلزار شهدای خرمآباد با حضور گسترده، پرشور، حماسی و عاشورایی خود در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام والای این شهیدان، بر تداوم راه پرفروغ عزت و سربلندی ایران عزیز تأکید ورزند.
وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ
نظر شما