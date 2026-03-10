احیای شب ۲۱ رمضان در مسجد فاطمیه(س) بیجار با حضور جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیین‌های معنوی شب قدر همزمان با شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در مسجد فاطمیه(س) این شهرستان برگزار شد؛ شبی که برای بسیاری از مؤمنان فرصتی برای خلوت با پروردگار، طلب بخشش و بازنگری در زندگی محسوب می‌شود.

در این مراسم که با حضور گسترده جوانان و نوجوانان همراه بود، شرکت‌کنندگان با برگزاری آیین احیا، تلاوت قرآن و قرائت دعاهای ویژه شب قدر تا ساعات پایانی شب به عبادت و راز و نیاز با خداوند پرداختند.

حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در مراسم احیا

یکی از جلوه‌های قابل توجه مراسم شب قدر در مسجد فاطمیه(س) بیجار، حضور چشمگیر نسل جوان و نوجوان بود، بسیاری از آنان در کنار خانواده‌های خود در این آیین معنوی شرکت کردند و در برنامه‌های مختلف عبادی مسجد حضور فعال داشتند.

جوانان و نوجوانان با قرائت دعاها، مشارکت در تلاوت قرآن و همراهی با برنامه‌های جمعی مسجد، نقش پررنگی در برگزاری مراسم این شب ایفا کردند و این حضور گسترده نشان‌دهنده توجه نسل جدید به آیین‌های مذهبی و معنوی در ماه مبارک رمضان است.

تلاوت قرآن و دعا؛ محور برنامه‌های شب قدر

در طول برگزاری مراسم، بخش‌هایی از قرآن کریم توسط قاریان و حاضران در مسجد تلاوت شد و فضای مسجد با نوای آیات الهی آکنده شد همچنین شرکت‌کنندگان با قرائت دعاهای ویژه شب قدر از خداوند طلب رحمت، مغفرت و برکت کردند.

برگزاری مراسم قرآن به سر گرفتن و قرائت دعاهای مشترک از جمله بخش‌های مهم برنامه احیای این شب در مسجد فاطمیه(س) بود که با همراهی حاضران برگزار شد.

شبی برای خلوت با خدا و بازنگری در زندگی

شب بیست‌ویکم رمضان که در میان شب‌های قدر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، برای بسیاری از مؤمنان فرصتی برای تفکر، توبه و تجدید عهد با ارزش‌های معنوی به شمار می‌رود.

در این شب، بسیاری از شرکت‌کنندگان در فضای آرام مسجد به دعا و نیایش فردی پرداختند و تلاش کردند لحظات این شب پرفضیلت را به بهترین شکل سپری کنند.

استمرار آیین‌های معنوی در مساجد بیجار

برگزاری مراسم شب‌های قدر در مساجد شهرستان بیجار از جمله سنت‌های دیرینه مردم این منطقه است که هر ساله در ماه مبارک رمضان با حضور گسترده شهروندان برگزار می‌شود.

مسجد فاطمیه(س) نیز یکی از مراکز اصلی برگزاری این آیین‌ها در شهر به شمار می‌رود و در شب‌های قدر میزبان جمع زیادی از مؤمنان، به‌ویژه جوانان و نوجوانان است.

مراسم احیای شب ۲۱ رمضان در مسجد فاطمیه(س) بیجار تا سحرگاه ادامه داشت و شرکت‌کنندگان با امید به بهره‌مندی از برکات این شب پرفضیلت، لحظات آن را به دعا، تلاوت قرآن و عبادت سپری کردند؛ شبی که برای بسیاری از حاضران یادآور پیوند عمیق جامعه با ارزش‌های دینی و معنوی بود.