۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۴۱

پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان در قم تشییع می شود

قم- پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان، در سالروز شهادت امام علی(ع) در شهر مقدس قم تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان، در سالروز شهادت امام علی(ع) در روز چهارشنبه، ۲۰ اسفند، ساعت ۱۴ از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم بانوی کرامت انجام می‌شود.

بلافاصله بعد از مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکرها در حرم بانوی کرامت، پیکر مطهر شهدا برای خاکسپاری به گلزار شهدا علی بن جعفر(ع) منتقل می‌شوند.

