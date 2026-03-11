۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۰۱

سهمگین‌ترین و سنگین‌ترین عملیات وعده صادق ۴ از ابتدای جنگ تاکنون

سهمگین‌ترین و سنگین‌ترین عملیات وعده صادق ۴ از ابتدای جنگ تاکنون

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۰ خود از سهمگین‌ترین و سنگین‌ترین عملیات وعده صادق ۴ از ابتدای جنگ تاکنون و در موج ۳۷ حملات خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۰ خود از سهمگین‌ترین و سنگین ‌ترین عملیات وعده صادق ۴ از ابتدای جنگ تاکنون در موج ۳۷ حملات خود خبر داد.

در اطلاعیه شماره ۳۰ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بارمز مبارک «یا علی ابن ابیطالب علیه السلام» در لیالی قدر و شب شهادت امیرالمؤمنین علیه‌السلام با بیش از ۳ ساعت طول شلیک موشک‌ها و با بیشترین نوع پرتاب موشک های فوق سنگین «خرمشهر»، بصورت چند لایه و مستمر علیه پایگاه‌های آمریکا و رژیم‌ صهیونیستی اجرا شد.

در این تهاجم سهمگین، مرکز ارتباط ماهواره ای هائلا در جنوب تلاویو برای دومین مرتبه، مراکز نظامی در بئر یعقوب، قدس غربی و حیفا، به همراه اهداف گسترده آمریکا در اربیل و پایگاه پنجم دریایی در منطقه زیر ضرب آتش سهمگین‌ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.

این اطلاعیه می افزاید: خدای موسی و هارون آتش خشم خود را بر سر فرعونیان زمان فرود می آورد.

دستاوردهای این عملیات بزرگ به روح مطهر قائد عظیم‌الشأن شهید و ارواح همه فرماندهان شهید و آحاد مردم شهید تقدیم می‌شود.

ما همچنان هدفمند و قدرتمند به حملات ممتد خود ادامه می دهیم و در ادامه جنگ فقط به تسلیم کامل دشمن می اندیشیم و زمانی جنگ را پایان می دهیم که سایه جنگ بر کشور برداشته شود.

مرحله سوم موج ۳۷ عملیات وعده صادق ۴ توسط یگان موشکی نیروی زمینی سپاه

روابط عمومی سپاه همچنین از مرحله سوم موج ۳۷ عملیات وعده صادق ۴ توسط یگان موشکی نیروی زمینی سپاه علیه مقر تروریست‌های آمریکایی در شب شهادت امیر المومنین (ع) با شلیک چهار فروند موشک خبر داد.

همچنین پایگاه آمریکایی عریفجان نیز با شلیک دو فروند موشک توسط یگان موشکی نیروی زمینی سپاه مورد اصابت قرار گرفت.

    • IR ۰۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      واقعا دست های شمارزمندگان وطن بوسیدن داره
    • IR ۰۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      خدا یا قسمت میدم به احترام این شب قدر رزمندگان اسلام و حافظان امنیت رو سلامت کن مراقبش ن باش خدایا قدرت دست تو به رزمندگان ماندم توان و قدرت خودتو بده پروردگارا تویی پروردگارمان 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲
    • IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      خدا قوت خسته نباشید دستبوس تک‌تک شما رزمندگان و حافظان امنیت هستیم خاک زیر پاتون هستیم بکوبید این اجنبی هارو بکوبید ما دعاگویتانیم دستهایمان رو به آسمان دراز کردیم برای دعا با پروردگارمان پیروزی ازآن ماست جانم فدای رهبرم جانم فدای رهبرم ما فدائیان رهبریم
    • سیروس عزیزی IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      در این شب های قدر به حق محمد و آل محمد دعا کنیم ایران «اتمی» شود
    • نام IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      امیدواریم موجهای بعدی قویتر ببینیم

