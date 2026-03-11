ادای احترام به شهدای جنگ تحمیلی مقابل سفارت ایران در وین

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت‌کنندگان با نصب تصاویر شهدا بر دیوار سفارت جمهوری اسلامی ایران، روشن کردن شمع و اهدای گل یاد و خاطره همه شهدای جنگ تحمیلی را گرامی داشتند.

بر اساس این گزارش، این اقدام مورد توجه برخی از اتباع اتریشی قرار گرفت و آنها نیز با قرار دادن دسته گل به شهدا، به ویژه شهدای دانش آموز ادای احترام کردند.

سفرا و دیپلمات‌های خارجی مستقر در اتریش نیز هفته پیش با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران به شهدای جنگ تحمیلی ادای احترام کرده و دفتر یادبودی را که به همین مناسب گشوده شده بود، امضا کردند.

همچنین جمعی از نمایندگان مراکز اسلامی اتریش، ایرانیان و سایر مسلمانان مقیم نیز با حضور در محل سفارت و برخی هم با ارسال پیام، مراتب احترام خود را ابراز داشتند.

تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با وجود در جریان بودن مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه، آغاز شد و پس از آن ، جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تجاوز آشکار، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار داد و پاسخ به این تجاوز آمریکایی - صهیونیستی همچنان ادامه دارد.