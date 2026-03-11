احیای دومین شب قدر؛ مازندران سوگوار مولای متقیان و رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن دومین شب از لیالی قدر، مردم مؤمن و روزهدار استان مازندران با حضور در مساجد، حسینیهها و اماکن مذهبی، در سوگ شهادت حضرت علی (ع) و گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی به سوگواری و احیای شب قدر پرداختند.
آیینهای معنوی دومین شب از لیالی پرفضیلت قدر در شهرها و روستاهای مختلف استان مازندران با حضور گسترده مردم برگزار شد و فضای معنوی ویژهای در مساجد، حسینیهها و بقاع متبرکه استان شکل گرفت.
مردم مؤمن و روزهدار مازندران در شهرهایی همچون ساری، بابل، قائمشهر، آمل، بهشهر، نکا و دیگر مناطق استان با حضور در مراسم احیا، ضمن قرائت دعای جوشن کبیر، قرآن به سر گرفتن و استغفار، شب قدر را گرامی داشتند.
این مراسمها در حالی برگزار شد که مردم استان علاوه بر سوگواری برای شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع)، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را نیز گرامی داشتند و با چشمانی اشکبار برای عزت و سربلندی ایران اسلامی و تداوم مسیر انقلاب دعا کردند.
در بسیاری از مساجد و اماکن مذهبی استان، سخنرانان با اشاره به فضیلت شبهای قدر و سیره امام علی (ع)، بر ضرورت الگوگیری از عدالت، تقوا و سادهزیستی آن امام همام در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کردند.
همچنین در برخی نقاط استان، مراسمهای ویژهای با عنوان بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد و مردم با قرائت فاتحه و برپایی محافل دعا، یاد و نام ایشان را گرامی داشتند.
آیینهای احیای شب قدر در مازندران تا سحرگاه ادامه داشت و شرکتکنندگان در فضایی آکنده از معنویت، برای آمرزش گناهان، سلامتی و عزت ملت ایران و تعجیل در فرج امام زمان (عج) دست به دعا برداشتند.
