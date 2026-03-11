  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۶

فراخوان پویش «ایران به امضای هنرمندان» منتشر شد

معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی تجاوز جبهه مشترک آمریکایی اسرائیلی به حریم کشورمان فراخوان پویش «ایران به امضای هنرمندان» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی تجاوز وحشیانه جبهه مشترک آمریکایی اسرائیلی به حریم کشورمان معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراخوان پویش «ایران به امضای هنرمندان» در راستای تولید اثر هنری را منتشر کرد.

متن فراخوان این پویش به شرح زیر است:

«هنرمند گرامی چنانچه مستحضرید در یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخی این سرزمین پرافتخار در مواجهه با چهره متجاوز و عریان استعمار قرار داریم. به این منظور معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نهایت افتخار از شما دعوت می نماید در راستای تولید اثر هنری به منظور آگاهی رسانی به مردم ایران و جهان و ایستادگی در سمت درست تاریخ دست به کار شوید. امروز و این ساعت، عرصه هنر میدان نبرد شماست.

محورها:

- اجراهای نمایشی حداکثر پنج دقیقه

- نمایشنامه کوتاه

- اجراهای موسیقی و نواهای آیینی و باستانی حداکثر پنج دقیقه

- نقاشی

- کاریکاتور

- پوستر

- عکس و عکس نوشته

- پادکست و ویدئو کست هنری

موضوعات:

یکپارچگی میهنی، امنیت، خطر تجزیه، تجاوز به میهن، تروریسم رسانه‌ای، وعده‌های دروغ، جنگ و مقاومت، استعمار، شرح رشادت‌ها، زنان و کودکان، امید، وحدت.

شرایط:

آثار ارسالی بایستی متناسبِ انتشار در قالب یک پُست در فضای مجازی تهیه و تولید شود.

- آثار ارسالی پس از بررسی توسط دبیرخانه پویش، در بستر های خبری و اطلاع رسانی معاونت امور هنری و کانال اختصاصی پویش که متعاقبا اطلاع رسانی می‌گردد، منتشر خواهد شد.

- آثار برگزیده به انتخاب دبیرخانه پویش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

کد خبر 6771663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها