فراخوان پویش «ایران به امضای هنرمندان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی تجاوز وحشیانه جبهه مشترک آمریکایی اسرائیلی به حریم کشورمان معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراخوان پویش «ایران به امضای هنرمندان» در راستای تولید اثر هنری را منتشر کرد.

متن فراخوان این پویش به شرح زیر است:

«هنرمند گرامی چنانچه مستحضرید در یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخی این سرزمین پرافتخار در مواجهه با چهره متجاوز و عریان استعمار قرار داریم. به این منظور معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نهایت افتخار از شما دعوت می نماید در راستای تولید اثر هنری به منظور آگاهی رسانی به مردم ایران و جهان و ایستادگی در سمت درست تاریخ دست به کار شوید. امروز و این ساعت، عرصه هنر میدان نبرد شماست.

محورها:

- اجراهای نمایشی حداکثر پنج دقیقه

- نمایشنامه کوتاه

- اجراهای موسیقی و نواهای آیینی و باستانی حداکثر پنج دقیقه

- نقاشی

- کاریکاتور

- پوستر

- عکس و عکس نوشته

- پادکست و ویدئو کست هنری

موضوعات:

یکپارچگی میهنی، امنیت، خطر تجزیه، تجاوز به میهن، تروریسم رسانه‌ای، وعده‌های دروغ، جنگ و مقاومت، استعمار، شرح رشادت‌ها، زنان و کودکان، امید، وحدت.

شرایط:

آثار ارسالی بایستی متناسبِ انتشار در قالب یک پُست در فضای مجازی تهیه و تولید شود.

- آثار ارسالی پس از بررسی توسط دبیرخانه پویش، در بستر های خبری و اطلاع رسانی معاونت امور هنری و کانال اختصاصی پویش که متعاقبا اطلاع رسانی می‌گردد، منتشر خواهد شد.

- آثار برگزیده به انتخاب دبیرخانه پویش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.