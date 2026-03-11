به گزارش خبرنگار مهر، مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای با اشاره به شرایط جاری کشور و همزمانی آن با ایام شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و لیالی قدر، اعلام کرد: ایران اسلامی در این روزها شاهد «ترکتازی دو جنایتکار بدنام جهانی» است، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فداکارانه و با شهامت از مام میهن دفاع می‌کنند و ملت ایران نیز با وجود تبلیغات و «لجن‌پراکنی‌های رسانه‌های بی‌وطن»، در حمایت از مدافعان کشور در صحنه حضور دارند.

در ادامه این بیانیه آمده است: مردم شریف و نجیب ایران با وجود سختی‌های زندگی و گلایه‌های به‌حق، کمترین فرصت طمع‌ورزی را به دشمنان کشور نداده‌اند و مسئولان و مدیران این مرز و بوم باید شکرگزار باشند که توفیق خدمت به چنین مردمی را یافته‌اند.

مجمع روحانیون مبارز در بخش دیگری از بیانیه تأکید کرد: حتی در شرایطی که صدای سلاح‌ها و گلوله‌ها شنیده می‌شود، تمامی نهادها و سازمان‌های کشور باید وظایف خود را دقیق و به‌موقع انجام دهند تا دشمن در رسیدن به آرزوی «فروپاشی کشور» ناکام بماند.

در این بیانیه همچنین آمده است: «بی‌تردید چنین مسئولیت خطیری بیش از همه بر عهده مجلس خبرگان رهبری بود که انجام گرفت. مجمع روحانیون مبارز انتخاب آیت‌الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای را برای رهبری جمهوری اسلامی به فال نیک می‌گیرد و امیدوار است ایشان با تدبیری شایسته و با بهره‌گیری از اندیشه و تجربه همه خردمندان آگاه به مردم‌سالاری دینی و با در نظر داشتن سلایق و گرایش‌های مختلف جامعه، مشکلات انباشته‌شده را از سر راه ملک و ملت بردارند و مسیر تعالی، توسعه و پیشرفت کشور را هموار سازند.»

در پایان این بیانیه، مجمع روحانیون مبارز با تسلیت شهادت جمعی از هم‌وطنان از جمله دانش‌آموزان مینابی، نظامیان و فرماندهان کشور، برای آنان علو درجات و برای عاملان این حوادث «ننگ و نفرت ابدی» مسئلت کرده و برای ملت ایران «پیروزی، آسایش، آزادی و سربلندی» را از درگاه الهی خواستار شده است.