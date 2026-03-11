به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، صیفی‌جات و سبزیجات در هفته منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ از ثبات این بازار حکایت دارد.

بازار میوه

رصد بازار میوه در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلوگرم انار ۷۵ تا ۲۰۰، انگور ۲۷۰ تا ۳۸۰، به ۱۰۲ تا ۱۴۹، پرتقال ۷۵ تا ۱۷۰، پرتقال تو سرخ ۵۰ تا ۱۵۸، پرتقال جنوب ۲۹۸، توت فرنگی ۳۵۹ تا ۵۹۵ (هر بسته ۲۰۰ گرمی ۸۰ تا ۲۳۰ هزار تومان)، سیب قرمز ۸۵ تا ۱۵۹، سیب زرد ۸۵ تا ۱۹۸، کیوی ۱۱۰ تا ۱۹۸، گریپ‌فروت ۷۹، لیمو شیرین ۱۳۰ تا ۲۰۳ و نارنگی ۱۰۳ تا ۱۶۷ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلوگرم موز ۱۶۵ تا ۱۸۸، آناناس ۶۵۰ و نارگیل از هر دانه ۱۵۰ تا هر کیلوگرم ۱۵۸ تا ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است، نرخ‌های اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و در بین این دو قیمت، نرخ‌های دیگر هم وجود دارد؛ به عنوان مثال، پرتقال در بازار میوه از هر کیلو گرم ۷۵ هزار تومان (آب‌گیری) تا ۲۹۸ هزار تومان در حال عرضه است که شهروندان می‌توانند این میوه را با نرخ‌های ۷۵، ۸۰، ۱۲۰، ۱۸۸ و… نیز خریداری کنند.

بازار سبزیجات

رصد بازار سبزیجات در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلوگرم بادمجان ۲۷ تا ۹۸، خیار ۵۸ تا ۹۵، سیر خشک ۲۷۰ تا ۵۸۰، شلغم ۲۵ تا ۵۰، چغندر برشی ۲۵ تا ۵۰، کاهو رسمی ۳۸ تا ۵۹، کاهو سالادی (پیچ) ۳۸ تا ۷۰، کاهو پاک شده ۸۵، کدو حلوایی ۶۰ تا ۸۰، کدو مسما ۴۸ تا ۶۹، کرفس ۳۰ تا ۷۰، کلم بروکلی ۹۸ تا ۱۸۰، کلم سفید ۱۹ تا ۵۰، کلم قرمز ۴۸ تا ۵۰، کلم چینی ۸۰، گل کلم ۳۸ تا ۵۰، گوجه‌فرنگی ۴۹.۸۰۰ تا ۵۷.۸۰۰، لوبیا سبز ۹۱ تا ۱۳۵، لیمو ترش ۲۴۸ تا ۲۷۸، فلفل ۲۰۰ تا ۳۰۰، فلفل دلمه سبز ۷۵ تا ۱۱۸، فلفل دلمه رنگی ۱۴۸، قارچ فله‌ای ۱۵۵ تا ۲۹۸، نارنج ۷۵ و هویج ۳۲ تا ۶۰ هزار تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلوگرم ۵۵ تا ۸۵، پیاز سفید ۴۹.۸۰۰ تا ۵۴.۸۰۰ و پیاز زرد ۳۹.۸۰۰ تا ۵۷.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است، هفته گذشته با شروع جنگ آمریکایی صهیونی نرخ سیب‌زمینی به هر کیلوگرم ۱۷۰ هزار تومان رسید اما در ادامه با توزیع سیب‌زمینی از محل ذخیره‌سازی این محصول از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، نرخ فروکش کرد. این کاهش هنوز به قیمت اول ماه هر کیلوگرم بین ۳۷ تا ۵۵ هزار تومان برنگشته است.

محمدرضا طلایی، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود، اقلام مصرفی که در گروه سبزیجات است و در ماه مبارک رمضان مصرف آنها افزایش می‌یابد مثل گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز، برای بیش از دو ماه ذخیره‌سازی شده است.

به گفته وی توزیع بیشتر اقلام از جمله سیب‌زمینی در میادین شهر تهران و شهرهای تابعه از یکشنبه ۱۰ اسفند آغاز شده و ادامه دارد.

این مسئول دولتی با توزیع روزانه ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تن سیب‌زمینی، اظهار کرد، قیمت‌ها متعادل شده و سیب‌زمینی با کیفیت را تعاون روستایی با نرخ ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان عرضه می‌کند و در میوه‌فروشی ها بین ۴۰ تا ۵۵ هزار تومان باید به فروش برسد.

معاون وزیر در تعاون روستایی با بیان اینکه توزیع سیب‌زمینی ادامه دارد، تصریح کرد: بازار گوجه‌فرنگی و پیاز هم روزانه رصد می‌شود و با مشاهده کمبود و افزایش قیمت توزیع از محل ذخائر استراتژیک در اسرع وقت انجام می‌شود.

وی همچنین از توزیع میوه‌های شب عید خبر داد و گفت، با تدابیر اندیشیده شده ذخیره‌سازی میوه شب عید اعم از سیب، پرتقال و... ۳ برابر سال گذشته انجام شده و با اعلام زمان توزیع از سوی ستاد تنظیم بازار که معمولا از امروز ۲۰ اسفند ماه است، توزیع سراسری آغاز می‌شود. اختیار در استان‌ها مربوط به استاندارها بوده و برخی استان‌های مرکزی توزیع میوه ایام نوروز را قبل آغاز کرده‌ بودند.