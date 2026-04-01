۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

۵۵۰ تن توت فرنگی در آذربایجان غربی برداشت و روانه بازار شد

۵۵۰ تن توت فرنگی در آذربایجان غربی برداشت و روانه بازار شد

ارومیه - سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از تولید ۵۵۰ تن توت فرنگی در استان خبر داد.

پرویز امجدی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۳۰ درصدی سطح زیرکشت توت‌فرنگی در گلخانه‌های استان خبر داد و گفت :با بهره‌برداری از یک‌ هکتار و سه‌دهم از گلخانه‌های جدیدالاحداث، سطح زیرکشت این محصول به ۶ هکتار رسیده است.

وی ادامه داد: با توسعه این گلخانه‌ها پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۵۰ تن توت‌فرنگی خارج از فصل برداشت و روانه بازار مصرف شود.

به گفته امجدی، عمده گلخانه‌های توت‌فرنگی استان در شهرستان ارومیه قرار دارد و ارقام مختلفی همچون آلبیون، مونتری و سابرینا در آنها کشت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه گلخانه‌های توت‌فرنگی ۷ درصد کل گلخانه‌های استان را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: تولید این محصول به دلیل کیفیت بالا، عملکرد مناسب و عرضه خارج از فصل، سودآوری قابل توجهی برای گلخانه‌داران دارد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین تاکید کرد: تمامی گلخانه‌های توت‌فرنگی استان از روش‌های نوین کشت بدون خاک (هیدروپونیک) بهره می‌برند که ضمن افزایش عملکرد و بهره‌وری، کمترین میزان مصرف آب را دارند.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد گلخانه‌های استان به روش هیدروپونیک، محصولات مختلفی از جمله توت‌فرنگی، سبزی و صیفی و گل شاخه‌بریده رز را تولید می‌کنند.

امجدی درباره برنامه‌های حمایتی این سازمان نیز توضیح داد: جهاد کشاورزی با ارائه آموزش‌های تخصصی، ترویج روش‌های نوین تولید و پرداخت تسهیلات بانکی برای اصلاح و تجهیز گلخانه‌ها، توسعه تولیدات گلخانه‌ای و افزایش بهره‌وری را دنبال می‌کند.

