۵۵۰ تن توت فرنگی در آذربایجان غربی برداشت و روانه بازار شد

پرویز امجدی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۳۰ درصدی سطح زیرکشت توت‌فرنگی در گلخانه‌های استان خبر داد و گفت :با بهره‌برداری از یک‌ هکتار و سه‌دهم از گلخانه‌های جدیدالاحداث، سطح زیرکشت این محصول به ۶ هکتار رسیده است.

وی ادامه داد: با توسعه این گلخانه‌ها پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۵۰ تن توت‌فرنگی خارج از فصل برداشت و روانه بازار مصرف شود.

به گفته امجدی، عمده گلخانه‌های توت‌فرنگی استان در شهرستان ارومیه قرار دارد و ارقام مختلفی همچون آلبیون، مونتری و سابرینا در آنها کشت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه گلخانه‌های توت‌فرنگی ۷ درصد کل گلخانه‌های استان را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: تولید این محصول به دلیل کیفیت بالا، عملکرد مناسب و عرضه خارج از فصل، سودآوری قابل توجهی برای گلخانه‌داران دارد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین تاکید کرد: تمامی گلخانه‌های توت‌فرنگی استان از روش‌های نوین کشت بدون خاک (هیدروپونیک) بهره می‌برند که ضمن افزایش عملکرد و بهره‌وری، کمترین میزان مصرف آب را دارند.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد گلخانه‌های استان به روش هیدروپونیک، محصولات مختلفی از جمله توت‌فرنگی، سبزی و صیفی و گل شاخه‌بریده رز را تولید می‌کنند.

امجدی درباره برنامه‌های حمایتی این سازمان نیز توضیح داد: جهاد کشاورزی با ارائه آموزش‌های تخصصی، ترویج روش‌های نوین تولید و پرداخت تسهیلات بانکی برای اصلاح و تجهیز گلخانه‌ها، توسعه تولیدات گلخانه‌ای و افزایش بهره‌وری را دنبال می‌کند.