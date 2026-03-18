به گزارش خبرنگار مهر، آخرین رصد بازار میوه، صیفیجات و سبزیجات در سال جاری، در هفته منتهی به ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ انجام و قیمت عمدهفروشی این محصولات تا ۲ فروردین ۱۴۰۵ از سوی میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران اعلام شد.
بازار میوه
رصد بازار میوه در میوهفروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلوگرم انار ۸۵ تا ۲۰۰، انگور ۳۸۰، به ۱۰۲ تا ۱۴۹، پرتقال ۷۵ تا ۱۷۰، پرتقال تو سرخ ۶۵ تا ۱۵۸، توت فرنگی ۳۵۹ تا ۵۹۵ (هر بسته ۲۰۰ گرمی ۸۰ تا ۳۳۰ هزار تومان)، سیب قرمز ۸۵ تا ۱۵۹، سیب زرد ۱۳۵ تا ۱۸۵، کیوی ۱۱۰ تا ۱۶۸، گریپفروت ۷۹ تا ۸۵، ملون ۵۰ تا ۸۵، لیمو شیرین ۱۳۰ تا ۲۰۳ و نارنگی ۵۰ تا ۱۶۷ هزار تومان در این بازار به فروش میرسد.
در بازار میوههای وارداتی هر کیلوگرم موز ۲۸۹ تا ۴۰۰، آناناس ۶۵۰ و نارگیل از هر دانه ۱۵۰ تا هر کیلوگرم ۱۵۸ تا ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
گفتنی است، نرخهای اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و در بین این دو قیمت، نرخهای دیگر هم وجود دارد؛ به عنوان مثال، پرتقال در بازار میوه از هر کیلو گرم ۷۵ هزار تومان (آبگیری) تا ۱۷۰ هزار تومان در حال عرضه است که شهروندان میتوانند این میوه را با نرخهای ۷۵، ۸۰، ۱۲۰، ۱۷۰ و… نیز خریداری کنند.
بازار سبزیجات
رصد بازار سبزیجات در میوهفروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلوگرم بادمجان ۴۰ تا ۹۸، خیار ۵۸ تا ۹۵، سیر خشک ۳۹۵ تا ۵۸۰، شلغم ۲۵ تا ۵۰، چغندر برشی ۲۵ تا ۵۰، کاهو رسمی ۳۸ تا ۵۹، کاهو سالادی (پیچ) ۳۸ تا ۷۰، کاهو پاک شده ۸۵، کدو حلوایی ۶۰ تا ۸۰، کدو مسما ۴۸ تا ۶۹، کرفس ۳۰ تا ۷۰، کلم بروکلی ۱۲۰ تا ۱۸۰، کلم سفید ۱۹ تا ۵۰، کلم قرمز ۴۸ تا ۵۰، کلم چینی ۸۰، گل کلم ۳۸ تا ۵۵، گوجهفرنگی ۴۹.۸۰۰ تا ۵۷.۸۰۰، لوبیا سبز ۹۱ تا ۱۳۵، لیمو ترش ۲۴۸ تا ۲۷۸، فلفل ۲۰۰ تا ۳۰۰، فلفل دلمه سبز ۷۵ تا ۱۱۸، فلفل، نارنج ۷۵ و هویج ۳۲ تا ۶۰ هزار تومان تعیین قیمت شدهاند.
سیبزمینی در این بازار هر کیلوگرم ۵۵ تا ۸۵، پیاز سفید ۴۹.۸۰۰ تا ۵۴.۸۰۰ و پیاز زرد ۳۹.۸۰۰ تا ۵۷.۸۰۰ تومان به فروش میرسد.
محمدرضا طلایی، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود، اقلام مصرفی که در گروه سبزیجات است و در ماه مبارک رمضان مصرف آنها افزایش مییابد مثل گوجهفرنگی، سیبزمینی و پیاز، برای بیش از دو ماه ذخیرهسازی شده است.
به گفته وی توزیع بیشتر اقلام از جمله سیبزمینی در میادین شهر تهران و شهرهای تابعه از یکشنبه ۱۰ اسفند آغاز شده و ادامه دارد.
این مسئول دولتی با توزیع روزانه ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تن سیبزمینی، اظهار کرد، قیمتها متعادل شده و سیبزمینی با کیفیت را تعاون روستایی با نرخ ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان عرضه میکند و در میوهفروشی ها بین ۴۰ تا ۵۵ هزار تومان باید به فروش برسد.
معاون وزیر در تعاون روستایی با بیان اینکه توزیع سیبزمینی ادامه دارد، تصریح کرد: بازار گوجهفرنگی و پیاز هم روزانه رصد میشود و با مشاهده کمبود و افزایش قیمت توزیع از محل ذخائر استراتژیک در اسرع وقت انجام میشود.
وی همچنین از توزیع میوههای شب عید خبر داد و گفت، با تدابیر اندیشیده شده ذخیرهسازی میوه شب عید اعم از سیب، پرتقال و... ۳ برابر سال گذشته انجام شده است.
توزیع میوه شب عید از ۲۰ اسفند ماه آغاز شده و به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اختیار توزیع میوههای شب عید در استانها مربوط به استاندارها بوده که کارها در حال انجام است.
در ادامه جدول قیمت عمدهفروشی انواع میوه و سبزیجات میآید.
