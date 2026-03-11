به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران درباره تامین کالای اساسی پس از گذشت ۱۱ روز از تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران اظهار کرد: جلسات مختلفی را با تشکلهای دیگر به صورت تخصصی برگزار میشود. جامعه اصناف به عنوان نماینده بخش خصوصی و بزرگترین تشکل مردم نهاد نقش اساسی در تامین نیاز مردم دارد و در طی سالها واقعا کارآمد بوده است.
وی افزود: در آن جنگ ۱۲ روزه جلسات متعددی برگزار شد که موجب هم افزایی شد تا به نیاز جامعه صنفی و مردم پرداخته شود. ما در جنگ ۱۲ روزه آوردهها و تجربه هایی داشتیم که در این دوره به کار آمد و حالا با یک هفته تعطیلی رسمی اعلام شده از سوی دولت و پس از آغاز کار تمام همکاران حضور داشتند و تمام مایحتاج مردم با کمک وزرت صمت و وزارت جهاد کشاورزی به وفور تامین شده است.
رستگار ادامه داد: خواسته ما این است که ما این سرمایه اجتماعی را باید پرورش دهیم و اهلیت و تخصص را بخش خصوصی ما دارد تا به کمک دولت و مردم بیایند. اگر ما میگوییم باید یک بنگاه اقتصادی باشد تا چراغ اقتصادی کشور روشن باشد واقعا حرف گزافی نیست. عمده برنامهریزی وزارتخانهها با بخش خصوصی این بوده که مردم در ۱۲ قلم کالای اساسی دچار مشکل نشوند. تهران وقتی تحت کنترل باشد، شرایط کل کشور متاثر از تهران کنترل میشود.
وی با حضور در یک برنامه تلویزیونی افزود: یکی از جبهههای جنگی، اقتصادی است که دید عمیقی باید در آن داشته باشیم و نیاز است علاوه بر شرایط فعلی برای آینده و دوران تابآوری نیز برنامهریزی داشته باشیم چرا که انتهای این شرایط مشخص نیست. اصناف نیاز به بستههای حمایتی دارند، هرچند که پیشبینیهایی نیز صورت گرفته اما با توجه به شرایط نیاز به تسریع عملکرد است که بتوانیم تاب آوری اصناف برای دوره جنگ و پساجنگ را تضمین کنیم.
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان در خصوص قیمتگذاری کالا در اصناف اظهار کرد: کالاهایی که اصناف در واحدها دریافت میکنند برای توزیع هم دور ریز دارند و هم خرابی، برخی درجه یک هستند و برخی دیگر درجه ۲، اما با توجه به تصمیماتی که گرفته شده تا برخی کالاهای اساسی از طریق جهاد وارد اصناف شوند کمک میشود تا کالاهای بهتر با قیمتهای مناسبتر و کنترلشدهتری به دست مردم برسند.
